İzmir'de ev yangını

İzmir Konak'ta 3 katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İki katın tamamen yandığı binanın, bir vatandaş tarafından kısa süre önce satın alındığı ve içinde evsiz kişilerin kaldığı öğrenildi.

İzmir'de ev yangını - 1

İzmir'in Konak ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangında, 2 kat tamamen yandı.

İzmir'de ev yangını - 2

Turgut Reis Mahallesi Şehit Kemal Keser Sokağı'nda 3 katlı müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir'de ev yangını - 3

İhbar üzerlerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'de ev yangını - 4

Alevlerin çevre binalara sıçramaması için vatandaşların da çalışmalara destek verdiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İzmir'de ev yangını - 5

İki katın tamamen yandığı binanın, bir vatandaş tarafından kısa süre önce satın alındığı ve içinde evsiz kişilerin kaldığı öğrenildi.

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İzmir'de ev yangını - 7

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