İzmir'de FETÖ operasyonu: Gizli eyalet imamlarının da arasında bulunduğu 21 kişiye tutuklama
İzmir'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, terör örgütünün sözde eyalet imamları ile memuriyetten ihraç istihbaratçı emniyet mensuplarının bulunduğu 21 şüpheli tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün “Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, dağılma sürecinde olan örgütün yeniden yapılanması ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla yeni yöntem arayışında oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik 24 Aralık günü operasyon düzenlendi. Toplam 35 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.