İzmir’de geçen yıla göre yüzde 15’lik düşüş | Tahtalı Barajı’nda yüzde 40’ın altı görüldü

“SON 23 YILIN EN YÜKSEK 5’İNCİ KÖTÜ DEĞERİ”
Barajdaki doluluk oranının son 23 yılın en yüksek 5'inci kötü değeri olduğunu belirten Alpsoykan, şöyle devam etti:
“Diğer barajlarda da çok fazla yükseliş söz konusu değil. Balçova Barajı'nda yüzde 40 civarında suyumuz var. Geçtiğimiz yılla hemen hemen aynı orada. Gördes Barajı'nda doluluk oranı geçen sene yüzde 4,82 civarındayken bugün ise yüzde 7 civarında. Orada artış söz konusu. Çeşme Kutlu Aktaş, geçen yıl 67'yken; şu an yüzde 41 oranlarında seyrediyor. Çeşme'de de hiç yağmur yağmasa bile 1 yıla yakın suyu var. 2000 senesinden bu yana doluluk anlamından bugünden daha kötü 4 yılımız daha var. Planlamalarımız sağlıklı şekilde yürüyor. Sanırım önümüzdeki yıl, büyük bir yağış gelmesi de bekleniyor. 2015 senesinde barajımıza 235 milyon metreküp su gelmişti. Bu sene 45 milyon civarında geldi. Hep emniyet payında gitmek ve kaynakları düzenli, idareli kullanmak zorundayız. Hemşehrilerimize de suyu dikkatli kullanmalarını öneriyoruz.”