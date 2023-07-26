İzmir’de geçen yıla göre yüzde 15’lik düşüş | Tahtalı Barajı’nda yüzde 40’ın altı görüldü

“YAĞMUR YAĞMAZSA 300 GÜNLÜK SU VAR”

Planlamalarla hem yer altı hem de yüzeysel su kaynaklarından yararlanıldığının altını çizen Alpsoykan, şunları söyledi:

“İdaremiz sürekli su kaynaklarımızın planlamasını yapıyor. Bunları güncel olarak gerçekleştiriyoruz. Bu sene Tahtalı Barajı'ndaki suyu daha az kullanarak, daha uzun süreli bir su ihtiyacını karşılaması sağlandı. Planlamalara göre de şu an Tahtalı'da kentimizin su ihtiyacını hiç yağmur yağmasa dahil 250-300 gün karşılayabilecek su bulunuyor. İzmir'in hem yüzeysel hem de yer altı su kaynakları var. Yer altı su kaynaklarını daha fazla kullanıyoruz. Yeni devreye alınan ve az miktarda suyu olan Gördes Barajı'ndan da su alarak Tahtalı'daki suyu daha iyi bir şekilde muhafaza etmeye çalışıyoruz. Planlamalarımızda her şey yolunda gidiyor.”