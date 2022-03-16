İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı: Nedeni Sahra Çölü tozu

İzmir'de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak şaşkınlıklarını dile getirdi. İklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu görütünün nedeninin Sahra Çölü tozu olduğunu açıkladı.

Haberler - İHA 16.03.2022 - 15:42

İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı: Nedeni Sahra Çölü tozu - 1

’de gün doğumu ile birlikte gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu.

VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı: Nedeni Sahra Çölü tozu - 2

Gün doğumu sırasında bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünün kızıl bir renk almasına neden oldu.

İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı: Nedeni Sahra Çölü tozu - 3

Adeta kızıla boyanan gökyüzünü seyreden İzmirliler o anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı: Nedeni Sahra Çölü tozu - 4

Çok sayıda vatandaş, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ''İzmir güne harika başladı'', ''Kızıl gökyüzü İzmir'e çok yakıştı'' gibi yorumlarda bulundu.

İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı: Nedeni Sahra Çölü tozu - 5

NEDENİ SAHRA ÇÖLÜ TOZU

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu görüntüye neden olan şeyin Sahra Çölü'nden taşınan tozlar olduğunu söyledi.

İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı: Nedeni Sahra Çölü tozu - 6

"TÜRKİYE'NİN 4 KATI KADAR TOZ TAŞINDI"

Bunun bir doğa olayı olduğunu belirten Yaşar, "2 gün önce Sahra Çölü'nden çok ciddi miktarda toz kalktı. Uydudan baktığımda yaklaşık olarak 3,5 milyon kilometrekare yani 'nin 4 katı kadar devasa bir toz taşındı. Bu toz taşınımı şu an Batı Avrupa tarafında. Biz Doğu'dayız, güneş de Doğu'dan doğduğu için Batı'ya baktığımızda atmosferde Yunanistan'daki bu toz bulutunun kızıllığını görüyoruz" dedi.

İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı: Nedeni Sahra Çölü tozu - 7

BAHAR ALERJİSİNE NEDEN OLUYOR

Bu durumun bahar alerjisine neden olabileceğini de dile getiren Yaşar, "Çöl tozu toprakta ne kadar olursa o kadar verim kazanır ancak insanların da dikkat etmesi gerekiyor. Bahar alerjisine karşı partiküllü maske takılmalı" diye konuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER