İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı: Nedeni Sahra Çölü tozu

Haberler - İHA 16.03.2022 - 15:42
İzmir’de gün doğumu ile birlikte gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu.
Gün doğumu sırasında bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünün kızıl bir renk almasına neden oldu.
Adeta kızıla boyanan gökyüzünü seyreden İzmirliler o anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.
Çok sayıda vatandaş, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ''İzmir güne harika başladı'', ''Kızıl gökyüzü İzmir'e çok yakıştı'' gibi yorumlarda bulundu.
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu görüntüye neden olan şeyin Sahra Çölü'nden taşınan tozlar olduğunu söyledi.
Bunun bir doğa olayı olduğunu belirten Yaşar, "2 gün önce Sahra Çölü'nden çok ciddi miktarda toz kalktı. Uydudan baktığımda yaklaşık olarak 3,5 milyon kilometrekare yani Türkiye'nin 4 katı kadar devasa bir toz taşındı. Bu toz taşınımı şu an Batı Avrupa tarafında. Biz Doğu'dayız, güneş de Doğu'dan doğduğu için Batı'ya baktığımızda atmosferde Yunanistan'daki bu toz bulutunun kızıllığını görüyoruz" dedi.
Bu durumun bahar alerjisine neden olabileceğini de dile getiren Yaşar, "Çöl tozu toprakta ne kadar olursa o kadar verim kazanır ancak insanların da dikkat etmesi gerekiyor. Bahar alerjisine karşı partiküllü maske takılmalı" diye konuştu.