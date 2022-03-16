İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı: Nedeni Sahra Çölü tozu

"TÜRKİYE'NİN 4 KATI KADAR TOZ TAŞINDI"

Bunun bir doğa olayı olduğunu belirten Yaşar, "2 gün önce Sahra Çölü'nden çok ciddi miktarda toz kalktı. Uydudan baktığımda yaklaşık olarak 3,5 milyon kilometrekare yani Türkiye'nin 4 katı kadar devasa bir toz taşındı. Bu toz taşınımı şu an Batı Avrupa tarafında. Biz Doğu'dayız, güneş de Doğu'dan doğduğu için Batı'ya baktığımızda atmosferde Yunanistan'daki bu toz bulutunun kızıllığını görüyoruz" dedi.