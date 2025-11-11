İzmir'de hava kirliliği alarmı: Sınırın 4 kat üzerinde çıktı
11.11.2025 11:54
DHA
İzmir'de hava kirliliği sorunu gözler önüne serildi. Hava kalitesinin hassas olduğu kentteki hava kirliliği sınırın 4 kat üzerinde çıktı.
İzmir’de hava kirliliği son yıllarda dikkat çeken seviyeye ulaştı.
Kentte, doğal ve yapay kaynaklardan yayılan kirleticiler, sanayi faaliyetleri ve havaların soğumasıyla artan ısınma kaynaklı emisyonlar hava kalitesini olumsuz etkiliyor.
Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Yücel, ilçelerdeki ölçüm sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yücel, “Aliağa bölgesinde yer alan kirletici vasfı yüksek tesisler, Torbalı ve Kemalpaşa’da kent içi ve çevresindeki sanayi alanları ile taş ocakları, İzmir’in hava kalitesini doğrudan etkiliyor. Karşıyaka, Konak ve Alsancak çevresinde yoğun araç trafiği de başlıca kirletici kaynaklardan biri." dedi.
İzmir’in havasının bozulmasında sanayi faaliyetleri, kömür yakımı ve trafik kadar artık inşaat tozlarının da etkili olduğunu belirten Yücel, "Şehrin hemen her köşesinde neredeyse her gün bir bina yıkılıyor ve ortaya çıkan yoğun toz bulutu, çevre mahallelerde hava kirliliğine neden oluyor. Bu durum sadece kent estetiğini değil, halk sağlığını da tehdit eden ciddi bir çevre sorunu olarak karşımızda duruyor." ifadelerini kullandı.
"HAVA KALİTESİ ÇOĞUNLUKLA ORTA VE HASSAS"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, İzmir genelinde hava kalitesi son dönemde çoğunlukla "Orta" ve "Hassas" seviyelerde seyrediyor.
“Değer 0-50 arasında olduğunda hava ‘iyi’, 51-100 arasında ‘orta’, 101-150 arasında ‘hassas’, 151-200 arasında ‘sağlıksız’, 201-300 arasında ‘kötü’ ve 301’in üzerinde ‘tehlikeli’ olarak sınıflandırılır." diyerek oranlar hakkında bilgi veren Yücel, İzmir'deki hassas hava kalitesine ilişkin vatandaşları uyardı.
Yücel, Konak istasyonunda ölçülen değer aralığının, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) günlük sınır değeri olan 15 mikrogram/metreküpün dört katından fazla bir seviyeye karşılık geldiğini kaydetti.
"YEŞİL ALANLAR ARTIRILMALI, TOZ BASTIRMA UYGULAMALARI YAYGINLAŞMALI"
Yücel, kirliliğin azaltılmasında alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı.
“Toz kaynaklı kirleticilerin azaltılması amacıyla inşaat ve yol çalışmalarında sulama veya toz bastırma uygulamaları yapılmalıdır. Kömür ve düşük kaliteli yakıt kullanımı denetlenmeli, özellikle akşam saatlerinde yakıt yakımı sınırlandırılmalıdır. Hava kalitesi izleme istasyonlarının verileri düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılmalı, veri sürekliliği sağlanmalıdır. Yeşil alanlar artırılmalı, partikül madde tutucu doğal bariyerler olan ağaçlar ve çalıların oluşturulması teşvik edilmelidir. Hava kirliliğine neden olan sanayi tesisleri iyileştirilmeli, emisyon kontrol sistemlerinin sürekliliği sağlanmalıdır. Ayrıca, eski binaların yıkımı sırasında asbest gibi zararlı maddelerin ayrıştırılması ve bertaraf sürecinin çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yürütülmesi büyük önem taşıyor. Bu işlemler özel yöntemlerle, uygun ekipmanlar kullanılarak yapılmalı, ortaya çıkan atıklar da mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmelidir."