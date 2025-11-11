İzmir'de hava kirliliği alarmı: Sınırın 4 kat üzerinde çıktı

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Yücel, ilçelerdeki ölçüm sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yücel, “Aliağa bölgesinde yer alan kirletici vasfı yüksek tesisler, Torbalı ve Kemalpaşa’da kent içi ve çevresindeki sanayi alanları ile taş ocakları, İzmir’in hava kalitesini doğrudan etkiliyor. Karşıyaka, Konak ve Alsancak çevresinde yoğun araç trafiği de başlıca kirletici kaynaklardan biri." dedi.

İzmir’in havasının bozulmasında sanayi faaliyetleri, kömür yakımı ve trafik kadar artık inşaat tozlarının da etkili olduğunu belirten Yücel, "Şehrin hemen her köşesinde neredeyse her gün bir bina yıkılıyor ve ortaya çıkan yoğun toz bulutu, çevre mahallelerde hava kirliliğine neden oluyor. Bu durum sadece kent estetiğini değil, halk sağlığını da tehdit eden ciddi bir çevre sorunu olarak karşımızda duruyor." ifadelerini kullandı.