İzmir'de heyecan yaratan buluş: Belden üstü yok, tam bin 800 yıllık

ROMA İMPARATORUNA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Prof. Dr. Ersoy, heykelin kimliklendirme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Fransız meslektaşlarının da çalışmalara destek verdiğini anlatan Ersoy, "Bunun bir imparatora mı tanrıya mı ait olduğu konusunda çalışmalarımız sürüyor. İmparator Hadrianus'a ait olma ihtimali yüksek. Ancak tanrısal bir kimlikse, Zeus'a da ait olabileceğini değerlendiriyoruz." diye konuştu.
Ersoy şöyle devam etti:
"Meslektaşımla aramızdaki tartışmalarda, Büyük İskender'e ait bir heykel de olabileceğini konuştuk. Çünkü Büyük İskender, İzmir'in kurucularından. Bayraklı Smyrna'sı, merkezi Konak Kadifekale ve Kemeraltı arasındaki yamaçlara taşındı.
Dolayısıyla Büyük İskender'e ait olabileceğini de değerlendirmekteyiz. Çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz."