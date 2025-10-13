İzmir'de heyecan yaratan buluş: Belden üstü yok, tam bin 800 yıllık

İzmir'deki Smyrna Antik Kenti'nde bin 800 yıllık heykel gövdesi bulundu. Heykelin İmparator Hadrianus'a ait olduğu düşünülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından yürütülen Smyrna Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında heyecan yaratan bir bulguya ulaşıldı.

İzmir merkezinde en büyük antik dönem agoralarından biri olan Smyrna Agorası ile Akdeniz'in en büyük tiyatrolarından biri olan Smyrna Tiyatrosu yapılan çalışmalar ile gün yüzüne çıkarılıyor.

Kadifekale'den Kemeraltı'na kadar uzanan ve Büyük İskender tarafından 193 hektarlık alanda kurulan kentte yapılan arkeolojik kazılarla farklı dönemlere ait binlerce obje keşfediliyor.

YENİ BİR HEYKEL BULUNDU

UNESCO tarafından 2020 yılında İzmir Tarihi Liman Kenti adıyla oluşturulan miras alanının bir parçası olarak Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Smyrna Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, belden üst kısmı olmayan eni 90 santimetre boyu ise 150 santimetre olan heykel bulundu.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, çalışmalarda bugüne kadar birçok esere ulaşıldığını söyledi.

Bunlardan biri de belden üst kısmı bulunmayan heykel.

ROMA İMPARATORUNA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Prof. Dr. Ersoy, heykelin kimliklendirme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Fransız meslektaşlarının da çalışmalara destek verdiğini anlatan Ersoy, "Bunun bir imparatora mı tanrıya mı ait olduğu konusunda çalışmalarımız sürüyor. İmparator Hadrianus'a ait olma ihtimali yüksek. Ancak tanrısal bir kimlikse, Zeus'a da ait olabileceğini değerlendiriyoruz." diye konuştu.
Ersoy şöyle devam etti:

"Meslektaşımla aramızdaki tartışmalarda, Büyük İskender'e ait bir heykel de olabileceğini konuştuk. Çünkü Büyük İskender, İzmir'in kurucularından. Bayraklı Smyrna'sı, merkezi Konak Kadifekale ve Kemeraltı arasındaki yamaçlara taşındı.

Dolayısıyla Büyük İskender'e ait olabileceğini de değerlendirmekteyiz. Çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz."

ESER TAM BİN 800 YILLIK

Eserin bin 800 yıllık olduğunu anlatan Prof. Dr. Ersoy, "Heykelin diğer kısmı da belki kazılarda bulunacaktır. İnsan ölçeğinin üstünde boyutlara sahip bir heykel." ifadelerini kullandı.

Ersoy, "Sahne binasında bir nişin içerisinde görkemli bir şekilde durduğunu varsayıyoruz. Heykelin mevcut parçasının genişliği 90 santimetre, boyu ise 110 santimetre." diye konuştu.

"NADİR RASTLANAN BİR HEYKEL"

Heykelin kimlik araştırmasına destek veren Fransa Louvre Müzesi Heykel Bölümü yöneticilerinden Uzman Ludovic Laugier de "Vücut yapısı nedeniyle heykelin Herkül figürü olduğunu düşündüm. Ancak sonra Zeus heykeli olabileceği ihtimali üzerinde durmaya başladık." dedi.

"Tiyatrolarda gördüğümüz diğer heykeller gibi kaliteli, nadir rastlanan bir heykel." ifadesini kullanan Laugier, şöyle devam etti:

"Elindeki Medusa figürü, Zeus için koruma sembolü olarak görülüyor. Oldukça nadir. Avrupa'da birkaç müzede örnekleri var. Özellikle bir tiyatro alanında böyle bir eserin bulunması alışılmadık bir durum."

