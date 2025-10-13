İzmir'de heyecan yaratan buluş: Belden üstü yok, tam bin 800 yıllık

İzmir merkezinde en büyük antik dönem agoralarından biri olan Smyrna Agorası ile Akdeniz'in en büyük tiyatrolarından biri olan Smyrna Tiyatrosu yapılan çalışmalar ile gün yüzüne çıkarılıyor.

Kadifekale'den Kemeraltı'na kadar uzanan ve Büyük İskender tarafından 193 hektarlık alanda kurulan kentte yapılan arkeolojik kazılarla farklı dönemlere ait binlerce obje keşfediliyor.