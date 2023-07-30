İzmir’de iki ayrı noktada orman yangını (Havadan ve karadan müdahale başladı)

İzmir’in iki ayrı ilçesinde orman yangını çıktı. Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçelerindeki yangınlara ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Kemalpaşa ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Güzelbahçe ilçesinde ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir’de iki ayrı noktada orman yangını (Havadan ve karadan müdahale başladı) - 1

İzmir’in Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçelerinde orman yangını çıktı.

Kemalpaşa ilçesindeki yangın, Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde saat 12.00 sıralarında başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’de iki ayrı noktada orman yangını (Havadan ve karadan müdahale başladı) - 2

Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçları sevk edildi.

İzmir’de iki ayrı noktada orman yangını (Havadan ve karadan müdahale başladı) - 3

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir’de iki ayrı noktada orman yangını (Havadan ve karadan müdahale başladı) - 4

BİR YANGIN HABERİ DE GÜZELBAHÇE İLÇESİNDEN

İzmir’den ikinci orman yangını haberi Güzelbahçe ilçesinden geldi.

 İlçeye bağlı Yaka Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı.

İzmir’de iki ayrı noktada orman yangını (Havadan ve karadan müdahale başladı) - 5

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 14 dakika içinde yapılırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İzmir’de iki ayrı noktada orman yangını (Havadan ve karadan müdahale başladı) - 6
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