İzmir’de iki ayrı noktada orman yangını (Havadan ve karadan müdahale başladı)
İzmir’in iki ayrı ilçesinde orman yangını çıktı. Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçelerindeki yangınlara ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Kemalpaşa ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Güzelbahçe ilçesinde ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İzmir’in Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçelerinde orman yangını çıktı.
Kemalpaşa ilçesindeki yangın, Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde saat 12.00 sıralarında başladı.