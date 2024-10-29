İzmir'de iki grup arasında kavga: Bir polis memuru öldürüldü
İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir tekel bayisinde iki grup arasında yaşanan tartışmada polis memuru olduğu öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Mehmet Sıddık Temel (50) tabancayla vurularak öldürüldü. Polis memurunun istirahatli olduğu öğrenilirken, suç aletiyle birlikte 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün akşam 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, tekel bayi işletmecileri ile aralarında daha önceden husumet bulunan grup, 2 otomobille iş yerine geldi. Araçlardan inen kişilerle işletmede bulunanlar arasında tartışma çıktı.