İzmir'de iki grup arasında kavga: Bir polis memuru öldürüldü

Olay, dün akşam 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, tekel bayi işletmecileri ile aralarında daha önceden husumet bulunan grup, 2 otomobille iş yerine geldi. Araçlardan inen kişilerle işletmede bulunanlar arasında tartışma çıktı.