İzmir'de iki grup arasında kavga: Bir polis memuru öldürüldü

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir tekel bayisinde iki grup arasında yaşanan tartışmada polis memuru olduğu öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Mehmet Sıddık Temel (50) tabancayla vurularak öldürüldü. Polis memurunun istirahatli olduğu öğrenilirken, suç aletiyle birlikte 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de iki grup arasında kavga: Bir polis memuru öldürüldü - 1

Olay, dün akşam 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, tekel bayi işletmecileri ile aralarında daha önceden husumet bulunan grup, 2 otomobille iş yerine geldi. Araçlardan inen kişilerle işletmede bulunanlar arasında tartışma çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de iki grup arasında kavga: Bir polis memuru öldürüldü - 2

Yaşanan arbede sırasında Bostanlı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yaptığı ve bugün istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru Mehmet Sıddık Temel, tabanca ile vuruldu.

İzmir'de iki grup arasında kavga: Bir polis memuru öldürüldü - 3

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Temel'i ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Yapılan müdahalelere rağmen polis memuru kurtarılamadı.

İzmir'de iki grup arasında kavga: Bir polis memuru öldürüldü - 4

ŞÜPHELİLER KAÇTIKLARI OTOMOBİLLERİ BİR GALERİYE BIRAKTI

Olay yerinden kaçan şüphelilerin kullandıkları 2 otomobil ile Bayraklı ilçesinde bulunan bir oto galeriye geldiği ve araçları galeriye bırakıp kaçtıkları belirlendi.

İzmir'de iki grup arasında kavga: Bir polis memuru öldürüldü - 5

Şehir kameralarının yanı sıra birçok güvenlik kamerasını da inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı.
Yapılan aramada olayda kullanıldığı tahmin edilen tabanca da ele geçirildi.

İzmir'de iki grup arasında kavga: Bir polis memuru öldürüldü - 6
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