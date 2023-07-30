İzmir’de iki noktada orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor)
İzmir’de iki ayrı orman yangını çıktı. Güzelbahçe'de yerleşim yerlerine yakın bir bölgede başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Urla'da ise İzmir - Çeşme Otoyolu'nda yanan bir araçtan sıçrayan alevler ormanı yaktı. Yangın nedeniyle İzmir - Çeşme Otoyolu bir süre trafiğe kapatıldı. Her iki yangına da hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.
İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını çıktı.
Güzelbahçe ve Urla’da İzmir-Çeşme Otoyolu’ndaki bir araçta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında alevlerle mücadele sürüyor.