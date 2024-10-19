İzmir'de ilginç olay: Taksiyi çaldı, hareket halindeki araçtan atladı

Olay, geçtiğimiz günlerde sabaha karşı Konak ilçesinde meydana geldi. Durakta müşteri bekleyen taksiciyi uzaktan takip eden bir kişi, şoförün aracın arkasına doğru dolaşmasını fırsat bildi.

Hiçbir şey olmamış gibi araca yanaşan kişi, anahtarı üzerinde bırakılan taksiye bindi. Bu sırada aracın şoförü Abdullah S., şüpheliyi fark ederek hemen koştu, yumruk atarak durdurmaya çalıştı; ama başarılı olamadı.