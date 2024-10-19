İzmir'de ilginç olay: Taksiyi çaldı, hareket halindeki araçtan atladı

İzmir'in Konak ilçesinde, durakta anahtarı üzerinde bırakılan bir taksi çalındı. Taksinin çalınma anları ve yaşanan boğuşma kameralar tarafından görüntülendi. İzmir'i turlayan ve trafiği birbirine katan kişi, Konak Tüneli'ne doğru ters yönden girdi, araç hareket halindeyken içinden atlayıp kaçtı.

İzmir'de ilginç olay: Taksiyi çaldı, hareket halindeki araçtan atladı - 1

Olay, geçtiğimiz günlerde sabaha karşı Konak ilçesinde meydana geldi. Durakta müşteri bekleyen taksiciyi uzaktan takip eden bir kişi, şoförün aracın arkasına doğru dolaşmasını fırsat bildi.

Hiçbir şey olmamış gibi araca yanaşan kişi, anahtarı üzerinde bırakılan taksiye bindi. Bu sırada aracın şoförü Abdullah S., şüpheliyi fark ederek hemen koştu, yumruk atarak durdurmaya çalıştı; ama başarılı olamadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de ilginç olay: Taksiyi çaldı, hareket halindeki araçtan atladı - 2

TERS YÖNE GİRDİ, DEHŞET SAÇTI: SEYİR HALİNDEYKEN TAKSİDEN ATLADI

Taksiyi kaçıran kişi, 1 saat boyunca İzmir'i turlayarak trafiği birbirine kattı. Bir ara polisleri gördü ve şapkasını indirerek gizlenmeye çalıştı.

Konak Tünelleri'ne doğru geldiğinde ise ters yöne saptı. Tünelden ters yöne girerek şoförlerin canını hiçe sayan kişi, araç hareket halindeyken içinden atladı ve kaçtı.

İzmir'de ilginç olay: Taksiyi çaldı, hareket halindeki araçtan atladı - 3

Bu sırada, aracın içinde şoför olmadığını gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

Ters yöne giren ve kendi kendine giden taksiyi gören bir taksi şoförü, aracın peşinden koştu, frenine basarak durdurdu. 

İzmir'de ilginç olay: Taksiyi çaldı, hareket halindeki araçtan atladı - 4

Tüm bu yaşananlar ise taksideki araç içi kameraları ile görüntülendi. 

İzmir emniyeti, şimdi her yerde taksiyi kaçıran kişiyi arıyor.

İzmir'de ilginç olay: Taksiyi çaldı, hareket halindeki araçtan atladı - 5
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