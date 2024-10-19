İzmir'de ilginç olay: Taksiyi çaldı, hareket halindeki araçtan atladı
İzmir'in Konak ilçesinde, durakta anahtarı üzerinde bırakılan bir taksi çalındı. Taksinin çalınma anları ve yaşanan boğuşma kameralar tarafından görüntülendi. İzmir'i turlayan ve trafiği birbirine katan kişi, Konak Tüneli'ne doğru ters yönden girdi, araç hareket halindeyken içinden atlayıp kaçtı.
Olay, geçtiğimiz günlerde sabaha karşı Konak ilçesinde meydana geldi. Durakta müşteri bekleyen taksiciyi uzaktan takip eden bir kişi, şoförün aracın arkasına doğru dolaşmasını fırsat bildi.
Hiçbir şey olmamış gibi araca yanaşan kişi, anahtarı üzerinde bırakılan taksiye bindi. Bu sırada aracın şoförü Abdullah S., şüpheliyi fark ederek hemen koştu, yumruk atarak durdurmaya çalıştı; ama başarılı olamadı.