İzmir'de ilkokulda taciz iddiası! Veliler okul önünde tepki gösterdi
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir ilkokulda 8 yaşındaki kız çocuğuna, kurumda yeni işe başlayan 18 yaşındaki temizlik görevlisinin cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Veliler, şikayet üzerine gözaltına alınan şüphelinin, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, okul önünde toplanıp tepki gösterdi.
Olay, 10 Ekim'de, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki ilkokulda meydana geldi.
İddiaya göre, okulun temizlik görevlisi D.T., 3'üncü sınıf öğrencisi E.Ş.'ye sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacizde bulundu.
D.T.'nin E.Ş.'ye sosyal medya hesabını vermek istediği, hediyeler alacağını ve para vereceğini söyleyip, yanağından öptüğü öne sürüldü.