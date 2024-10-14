İzmir'de ilkokulda taciz iddiası! Veliler okul önünde tepki gösterdi

E.Ş.'nin yakını Yasemin Çetin, "Yaklaşık 1 hafta önce okula bir temizlik işçisi alınıyor. Kızımızın yanına gidip iletişim kurmuş. Kendisi ile arkadaş olmak istediğini söylemiş." diyerek şüphelinin kız çocuğuna fiziksel temasta bulunduğunu söyledi.

Çetin, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Bu kişinin tutuklanmasını ve yargı sürecinin bir an önce başlatılmasını istiyoruz." dedi.