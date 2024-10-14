İzmir'de ilkokulda taciz iddiası! Veliler okul önünde tepki gösterdi

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir ilkokulda 8 yaşındaki kız çocuğuna, kurumda yeni işe başlayan 18 yaşındaki temizlik görevlisinin cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Veliler, şikayet üzerine gözaltına alınan şüphelinin, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, okul önünde toplanıp tepki gösterdi.

İzmir'de ilkokulda taciz iddiası! Veliler okul önünde tepki gösterdi - 1

Olay, 10 Ekim'de, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki ilkokulda meydana geldi.

İddiaya göre, okulun temizlik görevlisi D.T., 3'üncü sınıf öğrencisi E.Ş.'ye sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacizde bulundu.

D.T.'nin E.Ş.'ye sosyal medya hesabını vermek istediği, hediyeler alacağını ve para vereceğini söyleyip, yanağından öptüğü öne sürüldü. 

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de ilkokulda taciz iddiası! Veliler okul önünde tepki gösterdi - 2

Öğrencinin durumu öğretmenine anlatması üzerine konu polise bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, D.T.'yi önceki gün gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli D.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de ilkokulda taciz iddiası! Veliler okul önünde tepki gösterdi - 3

Olayı öğrenip okulun önünde toplanan veliler, tepki gösterdi.

İzmir'de ilkokulda taciz iddiası! Veliler okul önünde tepki gösterdi - 4

E.Ş.'nin yakını Yasemin Çetin, "Yaklaşık 1 hafta önce okula bir temizlik işçisi alınıyor. Kızımızın yanına gidip iletişim kurmuş. Kendisi ile arkadaş olmak istediğini söylemiş." diyerek şüphelinin kız çocuğuna fiziksel temasta bulunduğunu söyledi.  

Çetin, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Bu kişinin tutuklanmasını ve yargı sürecinin bir an önce başlatılmasını istiyoruz." dedi.

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