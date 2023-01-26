İzmir'de iş makinesi hedefi şaşırdı: Büyük bir gürültü koptu

''BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ KOPTU''

Ev sahibi Türkan Nur Akgün, “İnşaat çalışmaları bir süredir devam ediyordu. Saat 14.00 sıralarında her zamankinden daha şiddetli ses ve titreşim oldu. Sonrasında büyük bir gürültü koptu. Odaya geldiğimde duvarı yıkılmış gördüm. Ben evden çalışıyorum ve olay sırasında da evdeydim. Yatak odasısın duvarı yıkıldı. Allah'tan o sırada odada kimse yoktu" dedi.