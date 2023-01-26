İzmir'de iş makinesi hedefi şaşırdı: Büyük bir gürültü koptu

İzmir'de şantiye sahasında çalışılan bir iş makinesinin uç kısmı, bitişik apartmandaki dairenin duvarına çarparak kısmen yıkılmasına neden oldu.

İzmir'de iş makinesi hedefi şaşırdı: Büyük bir gürültü koptu - 1

İzmir'in Konak ilçesinde hedefi şaşıran iş makinesi, bitişikteki evin duvarını yıktı.

İzmir'de iş makinesi hedefi şaşırdı: Büyük bir gürültü koptu - 2

Olay, saat 14.00 sıralarında, Altıntaş Mahallesi 352 Sokak'ta meydana geldi.

İzmir'de iş makinesi hedefi şaşırdı: Büyük bir gürültü koptu - 3

İnşaat sahasında zemin kırma çalışması yapılan iş makinesinin uç kısmı, bitişik apartmanda bulunan zemin kattaki dairenin duvarına çarptı.

İzmir'de iş makinesi hedefi şaşırdı: Büyük bir gürültü koptu - 4

Çarpmayla dairenin duvarının bir bölümü, büyük gürültüyle yıkıldı.

İzmir'de iş makinesi hedefi şaşırdı: Büyük bir gürültü koptu - 5

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanmanın olmadığı olayda, dairede hasar meydana geldi.

İzmir'de iş makinesi hedefi şaşırdı: Büyük bir gürültü koptu - 6

''BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ KOPTU''

Ev sahibi Türkan Nur Akgün, “İnşaat çalışmaları bir süredir devam ediyordu. Saat 14.00 sıralarında her zamankinden daha şiddetli ses ve titreşim oldu. Sonrasında büyük bir gürültü koptu. Odaya geldiğimde duvarı yıkılmış gördüm. Ben evden çalışıyorum ve olay sırasında da evdeydim. Yatak odasısın duvarı yıkıldı. Allah'tan o sırada odada kimse yoktu" dedi.

İzmir'de iş makinesi hedefi şaşırdı: Büyük bir gürültü koptu - 7
İzmir'de iş makinesi hedefi şaşırdı: Büyük bir gürültü koptu - 8

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