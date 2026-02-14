İzmir'de istinat duvarı çöktü! İki binada hasar var, arabalar toprak altında kaldı
14.02.2026 12:05
AA
İzmir'de aşırı yağış sonrası istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesi sonucu iki bina ile altı araçta hasar oluştu.
İzmir'in Menemen ilçesinde yağış sonrası istinat duvarının çökmesi sonucu iki bina ile park halindeki altı araçta hasar meydana geldi.
Kentte dün etkili olan şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağışın etkisiyle Menemen ilçesindeki 29 Ekim Mahallesi'nde bir istinat duvarının çökmesi sonucu altı katlı iki bina ile park halindeki altı araçta hasar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri çalışma başlattı.
Olayın ardından giriş katında çökme yaşanan iki bina ile çevredeki bir apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.
Toplam üç binadaki 151 kişi Menemen Belediyesi sosyal tesislerine götürüldü.
Evi hasar gören bina sakinlerinden Gözde Aktaş, saat 04.00 sıralarında büyük bir sesle uyandıklarını, binanın giriş kısmının çökmesi nedeniyle komşularının penceresinden dışarıya çıkabildiklerini söyledi.
Büyük korku yaşadıklarını ifade eden Aktaş, 2022 yılında istinat duvarını yapan firmaya dava açtıklarını sözlerine ekledi.