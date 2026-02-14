İzmir'de istinat duvarı çöktü! İki binada hasar var, arabalar toprak altında kaldı

Kentte dün etkili olan şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkisiyle Menemen ilçesindeki 29 Ekim Mahallesi'nde bir istinat duvarının çökmesi sonucu altı katlı iki bina ile park halindeki altı araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri çalışma başlattı.