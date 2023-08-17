İzmir’de kadın cinayeti | Dudu’yu öldürüp onun ağzından mesajlar göndermiş
İzmir’de yaşayan Dudu Yılmaz, eşi Rıfat Yılmaz tarafından öldürüldü. Dudu Yılmaz’ın acılı annesi Fatma Önal, Rıfat Yılmaz’ın cinayeti işledikten sonra kızlarının ağzından kendilerine mesaj attığını söyledi. Önal ailesi “adalet” çağrısında da bulundu. Anne Önal, “Çok zor günler geçiriyoruz. En ağır ceza verilsin. Adalet istiyoruz.” dedi.
İzmir’in Urla ilçesinde yaşayan Dudu Yılmaz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediği, bu nedenle 3,5 aydır ayrı yaşadığı Rıfat Yılmaz tarafından öldürüldü.
Cinayet, 16 Haziran günü akşam saatlerinde Urla’daki bir pansiyonda işlendi.
Pansiyon çalışanları, 3 gündür burada kalan Dudu Yılmaz’ı göremeyince, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine pansiyona gelen polis ekipleri, girdikleri odada, bir pastanede garson olarak çalışan Dudu Yılmaz’ı boynuna kablo dolanmış, hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Dudu Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Dudu Yılmaz’ın cenazesi, Kuşçular Deve Deresi Mezarlığı’nda toprağa verildi.