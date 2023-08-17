İzmir’de kadın cinayeti | Dudu’yu öldürüp onun ağzından mesajlar göndermiş

“Dudu bana ‘Eşimle deniz kenarında gezeceğim. Akşam geleceğim’ dedi ve gitti. Akşam saatlerinde telefonla konuştuğumuzda geleceğini ve bir daha da Fırat’ın yanına gitmeyeceğini söyledi. O gece eve gelmedi.” diyen anne Fatma Önal, şunları söyledi:

“Ulaşmaya çalıştık ve cep telefonu numarasından ‘Geleceğim’, ‘Peşime düşmeyin’, ‘Sinemadayım’ yazan mesajlar geldi. Aslında mesajları Rıfat Yılmaz, kızımı öldürdükten sonra onun ağzından yazmış. Bir süre sonra da telefon kapandı. Bir arkadaşına Dudu'yu öldürdüğünü söylemiş. O kişi de kızımın patronuna durumu anlatınca patron da bize ulaştı. Olaydan bu şekilde haberdar olduk.”