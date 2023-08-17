İzmir’de kadın cinayeti | Dudu’yu öldürüp onun ağzından mesajlar göndermiş

İzmir’de yaşayan Dudu Yılmaz, eşi Rıfat Yılmaz tarafından öldürüldü. Dudu Yılmaz’ın acılı annesi Fatma Önal, Rıfat Yılmaz’ın cinayeti işledikten sonra kızlarının ağzından kendilerine mesaj attığını söyledi. Önal ailesi “adalet” çağrısında da bulundu. Anne Önal, “Çok zor günler geçiriyoruz. En ağır ceza verilsin. Adalet istiyoruz.” dedi.

İzmir’de kadın cinayeti | Dudu’yu öldürüp onun ağzından mesajlar göndermiş - 1

İzmir’in Urla ilçesinde yaşayan Dudu Yılmaz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediği, bu nedenle 3,5 aydır ayrı yaşadığı Rıfat Yılmaz tarafından öldürüldü.

Cinayet, 16 Haziran günü akşam saatlerinde Urla’daki bir pansiyonda işlendi.

Pansiyon çalışanları, 3 gündür burada kalan Dudu Yılmaz’ı göremeyince, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine pansiyona gelen polis ekipleri, girdikleri odada, bir pastanede garson olarak çalışan Dudu Yılmaz’ı boynuna kablo dolanmış, hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Dudu Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dudu Yılmaz’ın cenazesi, Kuşçular Deve Deresi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’de kadın cinayeti | Dudu’yu öldürüp onun ağzından mesajlar göndermiş - 2

İKNA EDİP PANSİYONA ÇAĞIRMIŞ

Olayın ardından Yılmaz’ın eşi Rıfat Yılmaz’a ise ulaşılamadı.

Dudu Yılmaz’ın geçen yıl kasım ayında evlendiği Rıfat Yılmaz’dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediği, bu nedenle 3,5 aydır ayrı yaşadıkları tespit edildi.

Çiftin oturdukları kiralık evi de boşaltıp eşyalarını satması üzerine Dudu Yılmaz’ın, yakınları tarafından memleketi Çorum’a götürüldüğü ifade edildi.

Bir süre önce İzmir’e dönen Dudu Yılmaz’ı eşi Rıfat Yılmaz’ın ikna edip, pansiyona çağırdığı saptandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmayla Rıfat Yılmaz’ı Konak ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Rıfat Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir’de kadın cinayeti | Dudu’yu öldürüp onun ağzından mesajlar göndermiş - 3

AİLEDEN “ADALET” ÇAĞRISI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Dudu’nun acılı ailesi adalet çağrısında bulundu. Kızının sistematik olarak şiddet gördüğünü belirten Fatma Önal, kendilerinin ise bu durumdan sonradan haberdar olduklarını belirtti.

Anne Fatma Önal, cinayet şüphelisi Rıfat Yılmaz’ın cinayet günü kendilerine kızlarının ağzından mesajlar gönderdiğini de söyledi.

İzmir’de kadın cinayeti | Dudu’yu öldürüp onun ağzından mesajlar göndermiş - 4

 “Dudu bana ‘Eşimle deniz kenarında gezeceğim. Akşam geleceğim’ dedi ve gitti. Akşam saatlerinde telefonla konuştuğumuzda geleceğini ve bir daha da Fırat’ın yanına gitmeyeceğini söyledi. O gece eve gelmedi.” diyen anne Fatma Önal, şunları söyledi:

“Ulaşmaya çalıştık ve cep telefonu numarasından ‘Geleceğim’, ‘Peşime düşmeyin’, ‘Sinemadayım’ yazan mesajlar geldi. Aslında mesajları Rıfat Yılmaz, kızımı öldürdükten sonra onun ağzından yazmış. Bir süre sonra da telefon kapandı. Bir arkadaşına Dudu'yu öldürdüğünü söylemiş. O kişi de kızımın patronuna durumu anlatınca patron da bize ulaştı. Olaydan bu şekilde haberdar olduk.”

İzmir’de kadın cinayeti | Dudu’yu öldürüp onun ağzından mesajlar göndermiş - 5
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