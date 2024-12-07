İzmir'de kan donduran olay: Otomobilinde kadın cesediyle karakola gitti

İzmir'de Erdinç B., polis merkezine giderek otomobilinde sevgilisi Eda Kuş'un cansız bedeni olduğunu söyledi. Şüpheli gözaltına alınırken, Erdinç B. tartışma sırasında sevgilisinin tabancayla kendisini vurduğunu öne sürdü. Kadının yakınları ise Erdinç B.'den bir ay önce ayrılan Kuş'un barışmak isteyen eski sevgilisinin tekliflerini reddettiği için cinayete kurban gittiğini iddia etti.

İzmir'de kan donduran olay: Otomobilinde kadın cesediyle karakola gitti - 1

İzmir'de korsan taksicilik yaptığı belirtilen Erdinç B. (34), sabah saatlerinde Gültepe Polis Merkezi'ne gidip, otomobilinde kız arkadaşı 1 çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cesedinin olduğunu söyledi.

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İzmir'de kan donduran olay: Otomobilinde kadın cesediyle karakola gitti - 2

Erdinç B. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada, sağ ön koltukta kanlar içerisinde Kuş'un cansız bedeni bulundu.

İzmir'de kan donduran olay: Otomobilinde kadın cesediyle karakola gitti - 3

İncelemede, Kuş'un sağ kulağına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği anlaşıldı.

İzmir'de kan donduran olay: Otomobilinde kadın cesediyle karakola gitti - 4

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otomobildeki suç aleti tabancaya el konuldu.

İzmir'de kan donduran olay: Otomobilinde kadın cesediyle karakola gitti - 5

Kuş'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Erdinç B., polisteki ilk ifadesinde sevgilisi Kuş ile aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktığını, kadının yanındaki tabancayı çıkarıp intihar ettiğini öne sürdü.

İzmir'de kan donduran olay: Otomobilinde kadın cesediyle karakola gitti - 6

Kuş'un yakınları ise Erdinç B.'den bir ay önce ayrılan Kuş'un barışmak isteyen eski sevgilisinin tekliflerini reddettiği için cinayete kurban gittiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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