İzmir'de kan donduran olay: Otomobilinde kadın cesediyle karakola gitti
İzmir'de Erdinç B., polis merkezine giderek otomobilinde sevgilisi Eda Kuş'un cansız bedeni olduğunu söyledi. Şüpheli gözaltına alınırken, Erdinç B. tartışma sırasında sevgilisinin tabancayla kendisini vurduğunu öne sürdü. Kadının yakınları ise Erdinç B.'den bir ay önce ayrılan Kuş'un barışmak isteyen eski sevgilisinin tekliflerini reddettiği için cinayete kurban gittiğini iddia etti.
İzmir'de korsan taksicilik yaptığı belirtilen Erdinç B. (34), sabah saatlerinde Gültepe Polis Merkezi'ne gidip, otomobilinde kız arkadaşı 1 çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cesedinin olduğunu söyledi.