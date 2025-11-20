İzmir'de karasinek istilası... Nedeni belli oldu

İzmir'de son dönemlerde karasinek yoğunluğu arttı.

İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yüce Ayhan, kasım ortasına gelinmesine rağmen hava sıcaklığının hala mevsim normallerinin üstünde olduğunu ve bu ısının karasineklerin ölmesi gereken mevsim döneminde sağ kalmalarını ve çoğalmalarına neden olduğunu belirtti.

Uzm. Dr. Ayhan, "İklim değişikliğinin bu tür vektörler üzerindeki etkisi yadsınamaz. Ayrıca İzmir'de dönem dönem artan bir çöp sorunu gündeme geliyor. Biriken çöpler, bu tür haşerelerin çoğalması için uygun ortam sağlıyor. Çünkü üreme alanları bulabildikleri ölçüde çoğalırlarken, havalar soğuduğunda ve o uygun ortam yok olduğunda larvalar gelişecek ortamı bulamıyor ve yok oluyorlar." dedi.