İzmir’de Kemalpaşa’nın altından geçen faya yakın takip | Bilim insanları hendek açıp inceleme yaptı: “6,7 büyüklüğünde deprem üretebilir”

Yapılan bilimsel çalışma hakkında bilgi veren DEÜ DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kemalpaşa fayının Türkiye’de 485 diri faydan biri olduğuna dikkat çekti. “İzmir ve çevresinde tarihsel dönemde yıkıcı depremler olduğunu biliyoruz. Can ve mal kayıpları yaşanmış ama buna yol açan fayların hangisi olduğu belli değil.” diyen Sözbilir, “Bu, geçmişte olan depremleri hangi fayın ürettiğini öğreneceğimiz ilk çalışma olacak. Bunun için de İzmir'deki 17 fayı çalışmaya başladık. 5’ini geçmiş yıllarda çalışmıştık. Şu anda 10'unu TÜBİTAK projesi kapsamında çalışmaya başladık.” şeklinde konuştu.