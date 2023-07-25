İzmir’de Kemalpaşa’nın altından geçen faya yakın takip | Bilim insanları hendek açıp inceleme yaptı: “6,7 büyüklüğünde deprem üretebilir”
İzmir’deki Kemalpaşa fayında incelemelerde bulunmak üzere 4,5 metre derinliğinde hendek açıldı. Bilim insanları, açılan hendekte yaptıkları incelemede bu fayın geçmişte 4 yıkıcı deprem ürettiğini tespit etti. Bu fayın 6,7 büyüklüğüne ulaşabilecek depremler üretebileceğini söyleyen Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “İzmir'de depremler 6'yı geçtikten sonra can ve mal kaybı başlıyor. Dolayısıyla bu fay kırıldığında can ve mal kaybı yaşanacaktır.” uyarısında bulundu. Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ise bu fayın uzun süredir sessiz olduğuna dikkat çekti. Fayın bulunduğu bölgede hızlı bir yapılaşma olduğunu söyleyen Özkaymak, Kemalpaşa fayının deprem üretme potansiyeline vurgu yaptı.
Deprem araştırma uzmanları, bugüne kadar üzerinde çalışma yapılmayan Kemalpaşa fayında bir yıllık arazi çalışmasının ardından, 4,5 metre derinliğinde hendek açıp, incelemelerde bulundu.