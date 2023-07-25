İzmir’de Kemalpaşa’nın altından geçen faya yakın takip | Bilim insanları hendek açıp inceleme yaptı: “6,7 büyüklüğünde deprem üretebilir”

İzmir’deki Kemalpaşa fayında incelemelerde bulunmak üzere 4,5 metre derinliğinde hendek açıldı. Bilim insanları, açılan hendekte yaptıkları incelemede bu fayın geçmişte 4 yıkıcı deprem ürettiğini tespit etti. Bu fayın 6,7 büyüklüğüne ulaşabilecek depremler üretebileceğini söyleyen Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “İzmir'de depremler 6'yı geçtikten sonra can ve mal kaybı başlıyor. Dolayısıyla bu fay kırıldığında can ve mal kaybı yaşanacaktır.” uyarısında bulundu. Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ise bu fayın uzun süredir sessiz olduğuna dikkat çekti. Fayın bulunduğu bölgede hızlı bir yapılaşma olduğunu söyleyen Özkaymak, Kemalpaşa fayının deprem üretme potansiyeline vurgu yaptı.

İzmir’de Kemalpaşa’nın altından geçen faya yakın takip | Bilim insanları hendek açıp inceleme yaptı: “6,7 büyüklüğünde deprem üretebilir” - 1

Deprem araştırma uzmanları, bugüne kadar üzerinde çalışma yapılmayan Kemalpaşa fayında bir yıllık arazi çalışmasının ardından, 4,5 metre derinliğinde hendek açıp, incelemelerde bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’de Kemalpaşa’nın altından geçen faya yakın takip | Bilim insanları hendek açıp inceleme yaptı: “6,7 büyüklüğünde deprem üretebilir” - 2

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (DAUM) Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fikret Koçbulut, AFAD Deprem ve Risk. Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Çukurova Üniversitesinden Doç. Dr. Mehmet Yüksel ve DEÜ'den Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Softa aylar süren çalışmalar yaptı.

İzmir’de Kemalpaşa’nın altından geçen faya yakın takip | Bilim insanları hendek açıp inceleme yaptı: “6,7 büyüklüğünde deprem üretebilir” - 3

Fayın diri fay olup olmadığı, geçmiş dönemde en çok kaç büyüklüğünde deprem ürettiği, yakın zamanda deprem üretip üretmeyeceği konuları araştırıldı.

İzmir’de Kemalpaşa’nın altından geçen faya yakın takip | Bilim insanları hendek açıp inceleme yaptı: “6,7 büyüklüğünde deprem üretebilir” - 4

Yapılan bilimsel çalışma hakkında bilgi veren DEÜ DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kemalpaşa fayının Türkiye’de 485 diri faydan biri olduğuna dikkat çekti. “İzmir ve çevresinde tarihsel dönemde yıkıcı depremler olduğunu biliyoruz. Can ve mal kayıpları yaşanmış ama buna yol açan fayların hangisi olduğu belli değil.” diyen Sözbilir, “Bu, geçmişte olan depremleri hangi fayın ürettiğini öğreneceğimiz ilk çalışma olacak. Bunun için de İzmir'deki 17 fayı çalışmaya başladık. 5’ini geçmiş yıllarda çalışmıştık. Şu anda 10'unu TÜBİTAK projesi kapsamında çalışmaya başladık.” şeklinde konuştu.

İzmir’de Kemalpaşa’nın altından geçen faya yakın takip | Bilim insanları hendek açıp inceleme yaptı: “6,7 büyüklüğünde deprem üretebilir” - 5

“4 YIKICI DEPREM OLMUŞ”

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin bu fay üzerinde kurulu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, fayın etki alanında çok geniş bir yerleşim yeri olduğuna dikkat çekti.

İzmir’de Kemalpaşa’nın altından geçen faya yakın takip | Bilim insanları hendek açıp inceleme yaptı: “6,7 büyüklüğünde deprem üretebilir” - 6

Kemalpaşa fayının geçmişte 4 yıkıcı deprem ürettiğini söyleyen Sözbilir, “Aldığımız örneklere göre de yakın gelecekte yıkıcı bir deprem üretip üretmeyeceğini göreceğiz. Bu fay 24 kilometre uzunluğunda. 6.7'ye varan deprem üretebilir. Deprem olduğunda yıkıcı bir nitelik taşıyacaktır. İzmir'de 6'yı geçtikten sonra can ve mal kaybı başlıyor. Dolayısıyla bu fay kırıldığında can ve mal kaybı yaşanacaktır.” dedi.

İzmir’de Kemalpaşa’nın altından geçen faya yakın takip | Bilim insanları hendek açıp inceleme yaptı: “6,7 büyüklüğünde deprem üretebilir” - 7

“GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI GEREKİYOR”

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ise Kemalpaşa bölgesindeki hızlı yapılaşmaya dikkat çekti.

İzmir’de Kemalpaşa’nın altından geçen faya yakın takip | Bilim insanları hendek açıp inceleme yaptı: “6,7 büyüklüğünde deprem üretebilir” - 8

Bu alanda bir organize sanayi bölgesi olduğunu da hatırlatan Özkaymak, “Bu fay uzun süredir sismik anlamda sessizdir. Gelecek yıllarda deprem üretme potansiyeli olan bir faydır. Bu nedenle Kemalpaşa fayını önemsiyoruz.” dedi.

İzmir’de Kemalpaşa’nın altından geçen faya yakın takip | Bilim insanları hendek açıp inceleme yaptı: “6,7 büyüklüğünde deprem üretebilir” - 9
İzmir’de Kemalpaşa’nın altından geçen faya yakın takip | Bilim insanları hendek açıp inceleme yaptı: “6,7 büyüklüğünde deprem üretebilir” - 10
İzmir’de Kemalpaşa’nın altından geçen faya yakın takip | Bilim insanları hendek açıp inceleme yaptı: “6,7 büyüklüğünde deprem üretebilir” - 11
İzmir’de Kemalpaşa’nın altından geçen faya yakın takip | Bilim insanları hendek açıp inceleme yaptı: “6,7 büyüklüğünde deprem üretebilir” - 12
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