İzmir’de kuraklık tehdidi: Tahtalı Barajı’nda en kötü ikinci ekim yaşanıyor
İzmir’in su ihtiyacının yarıya yakınının karşılandığı Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 16’ya kadar geriledi. Baraj, su seviyesi bakımından tarihinin en kötü ikinci ekim ayını yaşıyor.
İzmir’in içme suyu ihtiyacının yüzde 45’inin karşılandığı Tahtalı Barajı’nda doluluk yüzde 16’ya gerileyerek su seviyesi bakımından tarihinin en kötü ikinci ekim ayını yaşıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ege Bölgesi’nde 1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 dönemini kapsayan 2024 su yılı yağışları, geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti.Bu dönemde uzun yıllar yağış ortalaması metrekareye 604,7 kilogram olan, geçen yılın aynı döneminde 578,4 kilogram yağış alan bölgede bu yıl metrekareye 504,3 kilogram yağış düştü.