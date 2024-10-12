İzmir’de kuraklık tehdidi: Tahtalı Barajı’nda en kötü ikinci ekim yaşanıyor

İzmir’in su ihtiyacının yarıya yakınının karşılandığı Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 16’ya kadar geriledi. Baraj, su seviyesi bakımından tarihinin en kötü ikinci ekim ayını yaşıyor.

İzmir’de kuraklık tehdidi: Tahtalı Barajı’nda en kötü ikinci ekim yaşanıyor - 1

İzmir’in içme suyu ihtiyacının yüzde 45’inin karşılandığı Tahtalı Barajı’nda doluluk yüzde 16’ya gerileyerek su seviyesi bakımından tarihinin en kötü ikinci ekim ayını yaşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ege Bölgesi’nde 1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 dönemini kapsayan 2024 su yılı yağışları, geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti.

Bu dönemde uzun yıllar yağış ortalaması metrekareye 604,7 kilogram olan, geçen yılın aynı döneminde 578,4 kilogram yağış alan bölgede bu yıl metrekareye 504,3 kilogram yağış düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’de kuraklık tehdidi: Tahtalı Barajı’nda en kötü ikinci ekim yaşanıyor - 2

LOKAL YAĞIŞLAR TAHTALI’YA YARAMADI

Yağışların düzensiz ve lokal gerçekleştiği İzmir’de kuzey bölgesi yeterli su alırken, güneydeki Küçük Menderes Havzası’nda ise kurak bir dönem yaşandı.

Düzensiz ve lokal yağışlar kentteki bazı barajların doluluğunu olumlu etkilese de Küçük Menderes Havzasındaki Tahtalı Barajı’na yaramadı.
İzmir’de kuraklık tehdidi: Tahtalı Barajı’nda en kötü ikinci ekim yaşanıyor - 3

SON 16 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

İzmir’in su ihtiyacının yarıya yakınının karşılandığı Tahtalı’daki su seviyesi, geçen senenin ekim ayına göre yüzde 30’dan yüzde 16’ya indi.

Barajdaki su seviyesi, ekim ayı seviyesi bakımından son 16 yılın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.
İzmir’de kuraklık tehdidi: Tahtalı Barajı’nda en kötü ikinci ekim yaşanıyor - 4

2008’DE YÜZDE 5,5’E DÜŞMÜŞTÜ

Yapımı 1997 yılında tamamlanan ve 25 yıldır su seviyesi kayıtları tutulan barajda en düşük ekim ayı doluluk oranı yüzde 5,5 dolulukla 2008 yılında gerçekleşmişti.

Yıllık ortalama 90 milyon metreküp su çekilen barajdaki kuraklığın etkisiyle havzanın bir bölümü adeta ovaya dönüştü. Su seviyesinin düşmesi nedeniyle havzada adacıkların oluştuğu, zeminin çatladığı görüldü.
İzmir’de kuraklık tehdidi: Tahtalı Barajı’nda en kötü ikinci ekim yaşanıyor - 5

12 BARAJDAN 7’SİNDE SEVİYE DÜŞTÜ

İzmir’deki içme ve sulama amaçlı 12 barajdan 7’sinin su seviyesi, kuraklık nedeniyle geçen yılın gerisinde kaldı.

İzmir’de kuraklık tehdidi: Tahtalı Barajı’nda en kötü ikinci ekim yaşanıyor - 6

Barajlardan Balçova’da doluluk yüzde 15’ten yüzde 20’ye, Kestel’de yüzde 6’dan yüzde 28’e, Çaltıkkoru’da yüzde 36’dan yüzde 53’e, Yortanlı’da yüzde 11’den yüzde 43’e, Güzelhisar’da yüzde 60’tan yüzde 67’ye yükseldi.

İzmir’de kuraklık tehdidi: Tahtalı Barajı’nda en kötü ikinci ekim yaşanıyor - 7

Diğer barajlardan Aktaş’ta doluluk yüzde 10’dan yüzde 8’e, Ürkmez’de yüzde 17’den yüzde 14’e, Seferihisar’da yüzde 27’den yüzde 18’e, Alaçatı’da yüzde 30’dan yüzde 9’a, Kavakdere’de yüzde 28’den yüzde 26’ya, Zeytinova’da yüzde 4’ten yüzde 3’e düştü.

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