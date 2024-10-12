İzmir’de kuraklık tehdidi: Tahtalı Barajı’nda en kötü ikinci ekim yaşanıyor

LOKAL YAĞIŞLAR TAHTALI’YA YARAMADI

Yağışların düzensiz ve lokal gerçekleştiği İzmir’de kuzey bölgesi yeterli su alırken, güneydeki Küçük Menderes Havzası’nda ise kurak bir dönem yaşandı.

Düzensiz ve lokal yağışlar kentteki bazı barajların doluluğunu olumlu etkilese de Küçük Menderes Havzasındaki Tahtalı Barajı’na yaramadı.