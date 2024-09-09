İzmir’de kurtuluş coşkusu: 102 yıl sonra aynı yolda zafer yürüyüşü

İzmir'in kurtuluşunu onurla ve gururla kutladıklarını belirten Tugay, şunları kaydetti:

“İzmir'de elde edilen o zafer aynı zamanda Türkiye'mizin, Cumhuriyet'imizin yazılışı, önsözü demek. Bugünün ne kadar özel ne kadar onurlu bir gün olduğunu anlatmaya adeta kelimler yetmiyor. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına düşen görev, böylesine özel bir günde sonuna kadar gurur duymaktır. Türk milletinin yaptığı o büyük kahramanlığa son nefesine kadar saygı duymaktır.

Ama hiçbir saygı ve sevgi sadece sözde kalmamalıdır. Başka hiçbir değer insanın vatanı ve milletinin sevgisinin üzerine çıkmamalıdır. O nedenle böyle kutlama günlerinde bir araya geldiğimiz bu özel günlerde tüm yurttaşlarımıza ama özellikle gençlerimize şunu hatırlatmak isterim, bu onurlu ülkeye, onurlu büyük liderine, onun ve silah arkadaşlarının kurmuş olduğu bu güzel cumhuriyete, bu özgür vatana düşen, onlara karşı görevimiz öncelikle sorumluluklarımızın gereğini sonuna kadar yerine getirmek ama vatan ve millet sevgimizi her türlü çıkarın önünde tutmaktır.”