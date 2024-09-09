İzmir’de kurtuluş coşkusu: 102 yıl sonra aynı yolda zafer yürüyüşü
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü, kentte düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Türk ordusunun 102 yıl önce İzmir’e girerken kullandığı yolda, zafer yürüyüşü gerçekleştirildi. Kentteki kurtuluş kutlamaları bu akşam Fener Alayı’nın da aralarında bulunduğu etkinliklerle sürecek.
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü kutlamaları başladı.
Türk ordusunun 102 yıl önce İzmir’e girerken kullandığı güzergahta Zafer Yürüyüşü gerçekleştirildi.