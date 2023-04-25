İzmir'de "Kuzenler" operasyonu: 550 milyon liralık işlem, 35 gözaltı

Şüphelilerin, yakınları üzerine kurdukları otomotiv firmasına lüks araç aldıkları, suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 550 milyon lira işlem hacminin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin ve firmaların banka hesapları ile 15 lüks araca el konulduğu da kaydedildi. Ayrıca şüphelilerin lüks bir hayat sürdüğü belirlendi.