İzmir'de "Kuzenler" operasyonu: 550 milyon liralık işlem, 35 gözaltı

İzmir merkezli 6 ildeki yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı "Kuzenler" adı verilen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yakınları üzerine kurdukları otomotiv firmasına lüks araç aldıkları belirlenirken, suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 550 milyon lira işlem hacmi tespit edildi.

İzmir'de "Kuzenler" operasyonu: 550 milyon liralık işlem, 35 gözaltı - 1

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik soruşturma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de "Kuzenler" operasyonu: 550 milyon liralık işlem, 35 gözaltı - 2

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir, İstanbul, Adana, Karaman, Kütahya ve Balıkesir'de belirlenen adreslere bu sabah "Kuzenler" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi.

İzmir'de "Kuzenler" operasyonu: 550 milyon liralık işlem, 35 gözaltı - 3

Aralarında Mertcan P. ve kuzeni Hakkı T.'nin de bulunduğu 35 şüpheli yakalandı.

İzmir'de "Kuzenler" operasyonu: 550 milyon liralık işlem, 35 gözaltı - 4

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 60 pos cihazı, bilgisayar, telefon, suçta kullandıkları belirlenen çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız 1 adet tüfek ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

İzmir'de "Kuzenler" operasyonu: 550 milyon liralık işlem, 35 gözaltı - 5

15 LÜKS ARACA EL KONULDU

Şüphelilerin işsiz, öğrenci ve ev hanımı olan üçüncü kişilerden banka hesabı temin ederek paravan şirket kurdukları ileri sürüldü.

İzmir'de "Kuzenler" operasyonu: 550 milyon liralık işlem, 35 gözaltı - 6

Lüks rezidans kiralayan şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettikleri geliri, paravan şirketler ve banka hesabını kullandıkları kişilerin hesapları üzerinden kripto varlıklara dönüştürdükleri belirlendi.

İzmir'de "Kuzenler" operasyonu: 550 milyon liralık işlem, 35 gözaltı - 7

Ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettikleri paraları Türkiye'de temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına da aktardıklarının anlaşıldığı ifade edildi.

İzmir'de "Kuzenler" operasyonu: 550 milyon liralık işlem, 35 gözaltı - 8

Şüphelilerin, yakınları üzerine kurdukları otomotiv firmasına lüks araç aldıkları, suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 550 milyon lira işlem hacminin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin ve firmaların banka hesapları ile 15 lüks araca el konulduğu da kaydedildi. Ayrıca şüphelilerin lüks bir hayat sürdüğü belirlendi.

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