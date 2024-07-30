İzmir'de makilik alanda yangın
İzmir'in Menemen ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir'in Menemen ilçesi Göktepe Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir'in Menemen ilçesi Göktepe Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi alana sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.