İzmir'de makilik alanda yangın

İzmir'in Menemen ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'de makilik alanda yangın - 1

İzmir'in Menemen ilçesi Göktepe Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de makilik alanda yangın - 2

Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi alana sevk edildi.

İzmir'de makilik alanda yangın - 3

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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