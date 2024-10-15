İzmir'de orman yangını
İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.
İzmir'in Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi'ndeki depo tesisi yakınlarında saat 13.00 sıralarında başlayan yangın, ormanlık alana yayıldı.
İzmir'in Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi'ndeki depo tesisi yakınlarında saat 13.00 sıralarında başlayan yangın, ormanlık alana yayıldı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibiyle müdahale başlatıldı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede herhangi bir canlının olup olmadığını da kontrol etti. Bu sırada bir kaplumbağanın yangından etkilendiği görüldü.
Bir itfaiye eri, kaplumbağaya pet şişeyle su içirdi.
Kaplumbağa, daha sonra ekipler tarafından tedavisi yapılmak üzere Foça Belediyesi veteriner hekimlerine teslim edildi.