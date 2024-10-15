İzmir'de orman yangını

KURTARILAN KAPLUMBAĞA SU İÇİRİLİP, TEDAVİYE GÖTÜRÜLDÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede herhangi bir canlının olup olmadığını da kontrol etti. Bu sırada bir kaplumbağanın yangından etkilendiği görüldü.