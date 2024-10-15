İzmir'de orman yangını

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.

İzmir'de orman yangını - 1

İzmir'in Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi'ndeki depo tesisi yakınlarında saat 13.00 sıralarında başlayan yangın, ormanlık alana yayıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de orman yangını - 2

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibiyle müdahale başlatıldı.

İzmir'de orman yangını - 3

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'de orman yangını - 4

KURTARILAN KAPLUMBAĞA SU İÇİRİLİP, TEDAVİYE GÖTÜRÜLDÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede herhangi bir canlının olup olmadığını da kontrol etti. Bu sırada bir kaplumbağanın yangından etkilendiği görüldü.

İzmir'de orman yangını - 5

Bir itfaiye eri, kaplumbağaya pet şişeyle su içirdi.

İzmir'de orman yangını - 6

Kaplumbağa, daha sonra ekipler tarafından tedavisi yapılmak üzere Foça Belediyesi veteriner hekimlerine teslim edildi.

İzmir'de orman yangını - 7
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