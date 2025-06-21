İzmir'de orman yangını

İzmir'de çıkan iki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İzmir'de orman yangını - 1

İzmir'in Kınık ilçesi Hamzahocalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de orman yangını - 2

Alevler kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İzmir'de orman yangını - 3

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

İzmir'de orman yangını - 4

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

İzmir'de orman yangını - 5

BORNOVA'DA DA YANGINLA MÜCADELE VARDI

İzmir Çevre Yolu'nun Bornova ilçesi Işıkkent Mahallesi yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir TIR'da yangın çıktı.

İzmir'de orman yangını - 6

Yangın, rüzgarın da etkisiyle otoyol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İzmir'de orman yangını - 7

Yangına, 4 helikopter, 5 arazöz, su ikmal aracı ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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