İzmir'de orman yangını
İzmir'de çıkan iki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İzmir'in Kınık ilçesi Hamzahocalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir'in Kınık ilçesi Hamzahocalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
İzmir Çevre Yolu'nun Bornova ilçesi Işıkkent Mahallesi yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir TIR'da yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle otoyol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Yangına, 4 helikopter, 5 arazöz, su ikmal aracı ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.