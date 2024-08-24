İzmir'de orman yangını

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İzmir'de orman yangını - 1

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de orman yangını - 2

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ile yer ekibi sevk edildi.

İzmir'de orman yangını - 3

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'de orman yangını - 4
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