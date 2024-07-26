İzmir'de orman yangını: Bir site tahliye edildi

İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin yaklaşması üzerine bir site tahliye edildi, 3 evde küçük çapta hasar oluştu. Dikili Kaymakamlığı'na vekalet eden Bergama Kaymakamı Avni Oral, yerleşim yerleriyle ilgili bölümde yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.

İzmir'de orman yangını: Bir site tahliye edildi - 1

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda saat 14.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de orman yangını: Bir site tahliye edildi - 2

İhbar üzerine olay yerine ilk etapta İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.

İzmir'de orman yangını: Bir site tahliye edildi - 3

BİR SİTE TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi.

İzmir'de orman yangını: Bir site tahliye edildi - 4

Çandarlı-Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

İzmir'de orman yangını: Bir site tahliye edildi - 5

EKİPLER TAKVİYE EDİLDİ

Dikili Kaymakamlığı'na vekalet eden Bergama Kaymakamı Avni Oral, yaptığı açıklamada, yangına müdahale eden ekiplere takviye yapıldığını, 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibi ile müdahalenin sürdüğünü belirtti.

İzmir'de orman yangını: Bir site tahliye edildi - 6

Yangında yerleşim alanlarıyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Oral, şu bilgileri verdi:

"Yerleşim yerleriyle ilgili bölümde yangın kısmen kontrol altına alındı. Burada sıkıntı kalmadı. Ancak yangının diğer ilerleme noktası olan ormanlık alanda çalışmalar sürüyor.

İzmir'de orman yangını: Bir site tahliye edildi - 7

Bu yönde de şu anda tehdit altında olan bir yerleşim alanı yok. Yangının konutlara sirayet etme durumu yok. Yalnızca bir sitedeki 3 evde kısmi hasarlar oluştu."

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