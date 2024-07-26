İzmir'de orman yangını: Bir site tahliye edildi
İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin yaklaşması üzerine bir site tahliye edildi, 3 evde küçük çapta hasar oluştu. Dikili Kaymakamlığı'na vekalet eden Bergama Kaymakamı Avni Oral, yerleşim yerleriyle ilgili bölümde yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.
İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda saat 14.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.