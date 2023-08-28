İzmir’de orman yangını korkusuyla yaşayan mahalle | “Geceleri uyuyamıyoruz”

İzmir’in Bornova ilçesinin Evka3 Mahallesi sakinleri, orman yangını korkusuyla yaşıyor. Bölgede 2009 yılında çıkan ve 200 hektar alanın küle döndüğü yangını hatırlatan mahalle sakinleri, sitelerin hemen yanında bulunan ormanlık alanda devriyelerin artırılmasını istiyor.

İzmir’de orman yangını korkusuyla yaşayan mahalle | “Geceleri uyuyamıyoruz” - 1

Aşırı sıcakların da etkisiyle son dönemde artış gösteren orman yangınları, İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Evka3 Mahallesinin sakinlerini tedirgin ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’de orman yangını korkusuyla yaşayan mahalle | “Geceleri uyuyamıyoruz” - 2

Çiçekli ormanlarında 17 Temmuz 2009 günü çıkan orman yangını, rüzgarın da şiddetiyle büyümüş, alevler Evka3 Mahallesi’ne kadar ulaşmıştı.

Bazı binaların balkonlarına ve çatılarına sıçrayan yangın, itfaiyenin ve vatandaşların yoğun mücadelesiyle söndürülmüş birçok ev ve araç zarar görmüştü.

Yangında 200 hektarlık orman alanı da kül olmuştu.

İzmir’de orman yangını korkusuyla yaşayan mahalle | “Geceleri uyuyamıyoruz” - 3

Orman yangını korkusuyla yaşayan mahalle sakinleri, gece yarılarına dek uyuyamadıklarını ifade etti.

İzmir’de orman yangını korkusuyla yaşayan mahalle | “Geceleri uyuyamıyoruz” - 4

Geçen hafta yaşanan Çanakkale yangınında, yerleşim yerleri de küle dönmüştü. Evka3 Mahallesi’nde ormanla iç içe bulunan Özlem Kent sakinleri de benzer bir yangının burada yaşanması korkusunu yaşıyor.

İzmir’de orman yangını korkusuyla yaşayan mahalle | “Geceleri uyuyamıyoruz” - 5

Site sakinlerinden emekli öğretmen Ali İmer, ormanlık alanda alkol alıp, sigara içenler ile ormana atılan şişe, cam kırıkları ve çöplerin her an bir yangın tehlikesi oluşturabileceğini söyleyerek, yetkililerin orman sınırının tel örgüyle kapatmalarını ormanın altındaki kuru otların, dalların, çöplerin ve yanıcı maddelerin temizlenmesini istiyor.

21 yıldır burada yaşadığını söyleyen İmer, “Gece saat 02.00’ye, 03.00’e kadar yangın korkusundan uyuyamıyoruz. Daha önce biz bu orman yangınını 2009 yılında yaşadık. Evlerimiz yandı, canımızı zor kurtardık. Burada şu anda 10 blok ve 88 daire var. 400’ün üzerinde insan yaşıyor. Özlem Kent’in hemen bitişiğinde de Saray Kent var orayla birlikte 4-5 bin kişi direk yangından etkilenecekler. Ormanın etrafında giriş çıkışı yasaklamak için tel örgüsü olmalı, uyarıcı eğitici tabelalar konulmalı, ormanın içi temizlenmeli, sık sık devriye atılmalı. Gecenin bir saatinde ormana girmiş alkol alan, naralar atan insanlara uyarıda bulunsak müdahale etsek bizim ölümü göze almış olmamız gerekir. Tüm yetkilileri çok geç olmadan önlem almaya davet ediyorum.” diye konuştu.

İzmir’de orman yangını korkusuyla yaşayan mahalle | “Geceleri uyuyamıyoruz” - 6

İtfaiye teşkilatlarının normalde kentsel yangınlara müdahale eden bir yapılanmaya sahip olmasına rağmen Türkiye’de ilk defa İzmir’de başlattıkları uygulamayla Kırsal Alan ve Orman Yangınları Şube Müdürlüğü kurduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse ise şunları söyledi:

“İçinde bulundukları Evka3 Mahallesi gibi ormana ve kırsala komşu olan sitelerin de bazı önemli tedbirleri almaları gerekiyor. Özellikle yangın vanaları, hortumları ve su depolarından oluşan yangın sistemlerinin olması gerekiyor. Site yönetimleri ile muhtarlıkların itfaiye daire başkanlığımızla iş birliği içinde olmaları, birlikte hareket etmeleri gerekiyor.”

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