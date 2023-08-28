İzmir’de orman yangını korkusuyla yaşayan mahalle | “Geceleri uyuyamıyoruz”

Site sakinlerinden emekli öğretmen Ali İmer, ormanlık alanda alkol alıp, sigara içenler ile ormana atılan şişe, cam kırıkları ve çöplerin her an bir yangın tehlikesi oluşturabileceğini söyleyerek, yetkililerin orman sınırının tel örgüyle kapatmalarını ormanın altındaki kuru otların, dalların, çöplerin ve yanıcı maddelerin temizlenmesini istiyor.
21 yıldır burada yaşadığını söyleyen İmer, “Gece saat 02.00’ye, 03.00’e kadar yangın korkusundan uyuyamıyoruz. Daha önce biz bu orman yangınını 2009 yılında yaşadık. Evlerimiz yandı, canımızı zor kurtardık. Burada şu anda 10 blok ve 88 daire var. 400’ün üzerinde insan yaşıyor. Özlem Kent’in hemen bitişiğinde de Saray Kent var orayla birlikte 4-5 bin kişi direk yangından etkilenecekler. Ormanın etrafında giriş çıkışı yasaklamak için tel örgüsü olmalı, uyarıcı eğitici tabelalar konulmalı, ormanın içi temizlenmeli, sık sık devriye atılmalı. Gecenin bir saatinde ormana girmiş alkol alan, naralar atan insanlara uyarıda bulunsak müdahale etsek bizim ölümü göze almış olmamız gerekir. Tüm yetkilileri çok geç olmadan önlem almaya davet ediyorum.” diye konuştu.