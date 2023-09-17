İzmir'de orman yangınına müdahale eden bir helikopter düştü

Bolu, Adana, Ankara ve İzmir'de orman yangınları çıktı. Bolu'daki yangın kısmen kontrol altına alınırken, Adana'nın Kozan ilçesi ve Ankara'daki yangın tamamen kontrol altına alındı. İzmir'deki yangın devam ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangın söndürmede kullanılan bir helikopterin düştüğünü açıkladı.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden bir helikopter düştü - 1

İZMİR

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının, sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de orman yangınına müdahale eden bir helikopter düştü - 2

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden bir helikopter düştü - 3

YOL KAPATILDI

Yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği, güvenlik amaçlı olarak Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür mevkisindeki mahalleleri birbirine bağlayan kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden bir helikopter düştü - 4

BİR HELİKOPTER DÜŞTÜ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangın söndürmede kullanılan bir helikopterin düştüğünü açıkladı.

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’in Menderes ilçesinde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterlerden biriyle saat 23:53’te maalesef ekiplerimizin irtibatı kesilmiştir. Yapılan araştırmada, helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı’na düştüğü tespit edilmiştir. Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ivedilikle sevk edilerek helikopterde görevli dört personeli arama kurtarma işlemleri başlatılmıştır. Şu anki durumda yangın söndürme helikopterinde görevli dört mürettebatımızdan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir."

İzmir'de orman yangınına müdahale eden bir helikopter düştü - 5

KIRGIZ PİLOT KURTARILDI: 3 KİŞİ ARANIYOR

NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak'ın verdiği bilgilere göre Antalya'dan yangın söndürme için gelen düşen helikopterde 3 Kırgız, 1 Türk mühendis bulunuyordu. Ak, kurtarılan 1 kişinin Kırgız pilot olduğu bilgisini aktardı.

Yangın için gece görüş özelliği olan 3 helikopter görev yapıyordu.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden bir helikopter düştü - 6

BOLU

Gerede-Ankara yolu Afşar Yaylası mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine, Bolu'dan ve bölge illerden orman işletme müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden bir helikopter düştü - 7

Yangına, Valiliğin koordinasyonunda helikopterler, arazözler, iş makineleri, su ikmal araçları, ilk müdahale araçları ve çok sayıda personel ile müdahale edildi.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden bir helikopter düştü - 8

Yangını kısmen kontrol altına alan ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden bir helikopter düştü - 9

Bölgeye gelen Vali Erkan Kılıç ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

Vali Kılıç gazetecilere, Gerede ilçesinin Afşar Yaylası mevkisinde öğle saatlerinde çıkan yangına, bölge illerden orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü personelinin müdahale ettiğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Tiryaki de yangına an itibarıyla 12 helikopter, 42 arazöz, itfaiye araçları, su tankerleri ve yaklaşık 400 iş gücüyle müdahale edildiğini ifade etti.

Ekiplerin çalışmasının devam ettiğini aktaran Tiryaki, "Ümit ediyoruz ki akşam saatlerine kalmadan yangın söndürülmüş olur." dedi.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden bir helikopter düştü - 10

ADANA

Kozan ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden bir helikopter düştü - 11

İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden bir helikopter düştü - 12

YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Adana’nın Kozan ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden bir helikopter düştü - 13

ANKARA

Kızılcahamam ilçesi Meşeler yaylası mevkiinde orman yangını çıktı.

Yangını söndürme çalışmaları neticesinde kontrol altına alındı.

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