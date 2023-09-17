İzmir'de orman yangınına müdahale eden bir helikopter düştü
Bolu, Adana, Ankara ve İzmir'de orman yangınları çıktı. Bolu'daki yangın kısmen kontrol altına alınırken, Adana'nın Kozan ilçesi ve Ankara'daki yangın tamamen kontrol altına alındı. İzmir'deki yangın devam ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangın söndürmede kullanılan bir helikopterin düştüğünü açıkladı.
İZMİR
Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının, sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırıldı.