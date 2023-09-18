İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı)

İzmir'in Menderes ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına müdahale sırasında söndürme helikopteri Tahtalı Barajı’na düştü. Düşen helikopterdeki dört mürettebattan biri kurtarıldı. Kayıp 3 personeli arama çalışmaları dün gün boyu sürdü ancak sonuca ulaşılamadı. Ekipler, bölgedeki akıntı nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Kayıp mürettebat için çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı) - 1

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Keler Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 8 uçak, 18 helikopter, 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 7 dozer ve 7 ilk müdahale yer ekibi sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı) - 2

Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, havanın kararmasının ardından gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri de müdahaleye başladı.

Saat 23.53’te içerisinde 3 Kırgızistan uyruklu, 1 Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk’un olduğu gece görüşlü yangın söndürme helikopteri, henüz bilinmeyen bir nedenle müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı’na düştü.
İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı) - 3

Bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Düşen helikopter enkazı ve mürettebat için olayın ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. 4 mürettebattan Kırgızistan uyruklu 1 kişi kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkarken, tedavisi için hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı) - 4

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dün bölgede incelemelerde bulundu.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı) - 5

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Dün barajda yapılan çalışmalar sonucu ekipler, helikopterin yaklaşık 12 metre derinlikte balçığa saplandığını tespit etti.

Kurtarma balonları, barajda su altına indirildi ve helikoptere bağlandı ancak ilk gün sonuç alınamadı.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı) - 6

Hava koşulları, suyun dibindeki akıntı ve görüş mesafesinin düşmesi üzerine çalışmalara ara verildi.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmalarına yeniden başladı.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı) - 7

Kurtarma çalışmaları için Jandarma Arama Kurtarma biriminden 10 kişilik ekibin de bölgeye geldiği öğrenildi.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı) - 8

YANGIN 20 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan Menderes'teki orman yangını 9 uçak, 20 helikopter ile havadan 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale yer ekibi, 500 personelle karadan yapılan çalışmalar sonucu 20 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı) - 9
İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı) - 10
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