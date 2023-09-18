İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı)
İzmir'in Menderes ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına müdahale sırasında söndürme helikopteri Tahtalı Barajı’na düştü. Düşen helikopterdeki dört mürettebattan biri kurtarıldı. Kayıp 3 personeli arama çalışmaları dün gün boyu sürdü ancak sonuca ulaşılamadı. Ekipler, bölgedeki akıntı nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Kayıp mürettebat için çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.
İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Keler Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 8 uçak, 18 helikopter, 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 7 dozer ve 7 ilk müdahale yer ekibi sevk edildi.