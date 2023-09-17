İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmalarına akıntı engeli)
İzmir'in Menderes ilçesinde yangın çıktı. Geniş bir alana yayılan yangına müdahale sırasında bir gece söndürme helikopteri Tahtalı Barajı’na düştü. Düşen helikopterdeki dört mürettebattan biri kurtarıldı. Kayıp 3 personeli arama çalışmaları gün boyu sürdü ancak sonuca ulaşılamadı. Ekipler akıntı nedeniyle bugünkü çalışmalara ara verdi. Çalışmalar yarın devam edecek.
Yangın İzmir'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda dün saat 14 sıralarında başladı. Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alanda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.