İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmalarına akıntı engeli)

İzmir'in Menderes ilçesinde yangın çıktı. Geniş bir alana yayılan yangına müdahale sırasında bir gece söndürme helikopteri Tahtalı Barajı’na düştü. Düşen helikopterdeki dört mürettebattan biri kurtarıldı. Kayıp 3 personeli arama çalışmaları gün boyu sürdü ancak sonuca ulaşılamadı. Ekipler akıntı nedeniyle bugünkü çalışmalara ara verdi. Çalışmalar yarın devam edecek.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmalarına akıntı engeli) - 1

Yangın İzmir'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda dün saat 14 sıralarında başladı. Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alanda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmalarına akıntı engeli) - 2

Çalışmalara 9 uçak, 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 iş makinesi ve yaklaşık 500 personel katıldı. Havanın kararmasıyla birlikte 3 gece görüşlü helikopter havadan müdahaleye devam etti.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmalarına akıntı engeli) - 3

Gece saat 23:53 sıralarında bir helikopterle Tahtalı Barajı'ndan su aldığı sırada irtibat kesildi.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmalarına akıntı engeli) - 4

Yapılan araştırmada, helikopterin Tahtalı Barajı’na düştüğü tespit edildi. Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmalarına akıntı engeli) - 5

Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, İtfaiye su altı arama kurtarma ekiplerince Tahtalı Barajı'nda sabaha kadar devam eden çalışmalar sonucunda helikopterin düştüğü yer belirlendi.

Çalışmalara günün aydınlanmasıyla havadan da helikopter destek verdi.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmalarına akıntı engeli) - 6

Bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, helikopterde görevli 3'ü Kırgız biri Türk dört personelden birinin kurtarıldığını açıkladı.

Kayıp 3 personeli arama çalışmaları ise günboyu sürdü ancak sonuç elde edilemedi.

Ekipler akıntı nedeniyle arama çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmalarına akıntı engeli) - 7

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına yarın devam edilecek.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmalarına akıntı engeli) - 8
İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmalarına akıntı engeli) - 9
İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmalarına akıntı engeli) - 10
İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü (Arama kurtarma çalışmalarına akıntı engeli) - 11
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