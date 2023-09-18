İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü: 3 can kaybı

İzmir’in Menderes ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına müdahale eden helikopter, Tahtalı Barajı’na düştü. Helikopterdeki personelden biri kazadan kurtulurken 3 personel yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 3 kişiden birinin cenazesi enkazdan çıkarıldı. Cenazeleri tespit edilen 2 personel için çalışmalar sürüyor. Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili olarak iki savcı görevlendirdi.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü: 3 can kaybı - 1

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Keler Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 8 uçak, 18 helikopter, 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 7 dozer ve 7 ilk müdahale yer ekibi sevk edildi.

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İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü: 3 can kaybı - 2

Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, havanın kararmasının ardından gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri de müdahaleye başladı.

Saat 23.53’te içerisinde 3 Kırgızistan uyruklu, 1 Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk’un olduğu gece görüşlü yangın söndürme helikopteri, henüz bilinmeyen bir nedenle müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı’na düştü.
İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü: 3 can kaybı - 3

Bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Düşen helikopter enkazı ve mürettebat için olayın ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

4 mürettebattan Kırgızistan uyruklu 1 kişi kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkarken, tedavisi için hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü: 3 can kaybı - 4

İLK GÜN SONUÇ ALINAMADI

Dün barajda yapılan çalışmalar sonucu ekipler, helikopterin yaklaşık 12 metre derinlikte balçığa saplandığını tespit etti.

Kurtarma balonları, barajda su altına indirildi ve helikoptere bağlandı ancak ilk gün sonuç alınamadı.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü: 3 can kaybı - 5

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Hava koşulları, suyun dibindeki akıntı ve görüş mesafesinin düşmesi üzerine çalışmalara ara verildi.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmalarına yeniden başladı.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü: 3 can kaybı - 6

BİR CENAZE ÇIKARILDI, İKİSİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler düşen helikopterdeki kayıp 3 personelden birinin cesedine, çalışmaların 35'inci saatinde ulaştı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, enkazda aranan diğer 2 personelin de cansız bedenlerini enkazda tespit etti.

Böylece kazadaki can kaybı sayısı 3'e yükselmiş oldu.

Ekiplerin bölgedeki çalışamaları sürüyor.

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili olarak iki savcı görevlendirdi.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü: 3 can kaybı - 7

YANGIN 20 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan Menderes'teki orman yangını 9 uçak, 20 helikopter ile havadan 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale yer ekibi, 500 personelle karadan yapılan çalışmalar sonucu 20 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü: 3 can kaybı - 8
İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü: 3 can kaybı - 9
İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü: 3 can kaybı - 10
İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü: 3 can kaybı - 11
İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü: 3 can kaybı - 12
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