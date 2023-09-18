İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü: 3 can kaybı

BİR CENAZE ÇIKARILDI, İKİSİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler düşen helikopterdeki kayıp 3 personelden birinin cesedine, çalışmaların 35'inci saatinde ulaştı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, enkazda aranan diğer 2 personelin de cansız bedenlerini enkazda tespit etti.

Böylece kazadaki can kaybı sayısı 3'e yükselmiş oldu.

Ekiplerin bölgedeki çalışamaları sürüyor.

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili olarak iki savcı görevlendirdi.