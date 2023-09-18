İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü: 3 can kaybı
İzmir’in Menderes ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına müdahale eden helikopter, Tahtalı Barajı’na düştü. Helikopterdeki personelden biri kazadan kurtulurken 3 personel yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 3 kişiden birinin cenazesi enkazdan çıkarıldı. Cenazeleri tespit edilen 2 personel için çalışmalar sürüyor. Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili olarak iki savcı görevlendirdi.
İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Keler Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 8 uçak, 18 helikopter, 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 7 dozer ve 7 ilk müdahale yer ekibi sevk edildi.