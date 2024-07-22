İzmir'de tehlike büyük! "Toprak kurudu, en küçük kıvılcımda çıra gibi tutuşuyor"
İzmir ve çevresinde haziran ayında başlayıp, temmuz ayında artan yangınlar, kentin birçok noktasında orman, maki ve tarım arazilerinin yok olmasına neden oluyor. Yağışların az olması ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle kuruyan toprak, en küçük kıvılcımda alevlere teslim oluyor.
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'in özellikle bu yıl az yağış aldığını belirterek, "Bu nedenle toprak nemlenemedi, sıcaklık da ortalamanın yaklaşık 4 derece üstünde olunca en küçük bir kıvılcımda, en küçük bir alevde, her yer çıraya dönüyor" dedi.