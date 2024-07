İzmir'de tehlike büyük! "Toprak kurudu, en küçük kıvılcımda çıra gibi tutuşuyor"

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Hemen hemen her gün Buca'dan Bergama'ya kadar her yer yanıyor. Bunun ana nedeni, İzmir'in haziran ayında Türkiye'de en az yağış alan il olması. İzmir'e haziran ayında 0,4 milimetre yağmur yağdı, hiç yağmadı. Mayısta da yağış almadık. Aydın da mayısta en düşük yağışı aldı. Bu nedenle toprak nemlenemedi, sıcaklık da ortalamanın yaklaşık 4 derece üstünde olunca en küçük bir kıvılcımda, en küçük bir alevde, her yer çıraya dönüyor" dedi.