İzmir'de tehlike büyük! "Toprak kurudu, en küçük kıvılcımda çıra gibi tutuşuyor"

"ÇOK CİDDİ ALAN KAYBETTİK"

İzmir'de geçen sene temmuzda 43,2 derece ile hava sıcaklığı rekoru, 32,7 ile deniz suyu sıcaklığı rekoru kırıldığı ancak bu yılki kadar yangınların çıkmadığını dile getiren Prof. Dr. Yaşar, "İzmir'de rekorlar kırıldı ama böyle yangın olmadı. Çünkü mayıs 0,7 ve haziran 0,4 derece serin ve yağışlı geçti. Geçen sene ortalamanın 2 katı yağmur yağdı. Temmuz çok sıcaktı, rekorlar kırıldı ama orman yangınları bu kadar etkili değildi. Bu sene mayıs ve hazirandaki aşırı kuraklığın bedelini, insanların hatası nedeniyle çok acı ödüyoruz. Çok ciddi alan kaybettik" diye konuştu.