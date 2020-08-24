İzmir'de otomobil LPG bakım ayar servisinde patlama: 2 işçi ağır yaralı

LPG bakım ayar servisinde yaşanan patlamada yaralanan ve yanık ünitesinde tedavileri süren 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı 24.08.2020 - 22:42

İzmir'de otomobil LPG bakım ayar servisinde patlama: 2 işçi ağır yaralı - 1
İzmir'in Buca ilçesinde, otomobil LPG bakım ayar servisinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
İzmir'de otomobil LPG bakım ayar servisinde patlama: 2 işçi ağır yaralı - 2

Alınan bilgiye göre, 629 sokakta otomobil LPG sistemlerinin bakım ve ayarlarının yapıldığı iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle önce patlama yaşandı, ardından yangın çıktı.

İzmir'de otomobil LPG bakım ayar servisinde patlama: 2 işçi ağır yaralı - 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'de otomobil LPG bakım ayar servisinde patlama: 2 işçi ağır yaralı - 4
Olayda yaralanan işçiler Kürşat Özçelik (22) ve Mahsun Polat (22) ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İzmir'de otomobil LPG bakım ayar servisinde patlama: 2 işçi ağır yaralı - 5

Yanık ünitesinde tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Yangın, daha sonra itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'de otomobil LPG bakım ayar servisinde patlama: 2 işçi ağır yaralı - 6

Patlama nedeniyle çevredeki bazı iş yeri ve araçlarda da hasar meydana geldi.

İzmir'de otomobil LPG bakım ayar servisinde patlama: 2 işçi ağır yaralı - 7

EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın incelemelerde bulundu.
İzmir'de otomobil LPG bakım ayar servisinde patlama: 2 işçi ağır yaralı - 8
Aşkın gazetecilere, saat 20.15 sıralarında iş yerinde bir patlama meydana geldiğini belirterek, "Sabotaj ihtimalini düşünmüyoruz. Gaz sıkışmasından patlama oluyor. 2 yaralımız var. Durumlarının ağır olduğu söyleniyor, hastanede tedavileri devam ediyor. Küçük çaplı yangın çıktı patlama sonrası. İtfaiye müdahale etti, söndürüldü. Şu anda çevrede araştırmalarımız devam ediyor. Yaralılara Allah acil şifalar versin" ifadelerini kullandı.
İzmir'de otomobil LPG bakım ayar servisinde patlama: 2 işçi ağır yaralı - 9

PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde patlamanın etkisiyle iş yeri kepenklerinin ve çevredeki araçların zarar görmesi yer alıyor.  

İzmir'de otomobil LPG bakım ayar servisinde patlama: 2 işçi ağır yaralı - 10

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