İzmir'de otomobil LPG bakım ayar servisinde patlama: 2 işçi ağır yaralı

Patlama nedeniyle çevredeki bazı iş yeri ve araçlarda da hasar meydana geldi.

Aşkın gazetecilere, saat 20.15 sıralarında iş yerinde bir patlama meydana geldiğini belirterek, "Sabotaj ihtimalini düşünmüyoruz. Gaz sıkışmasından patlama oluyor. 2 yaralımız var. Durumlarının ağır olduğu söyleniyor, hastanede tedavileri devam ediyor. Küçük çaplı yangın çıktı patlama sonrası. İtfaiye müdahale etti, söndürüldü. Şu anda çevrede araştırmalarımız devam ediyor. Yaralılara Allah acil şifalar versin" ifadelerini kullandı.