İzmir'de otomobil LPG bakım ayar servisinde patlama: 2 işçi ağır yaralı

Anadolu Ajansı 24.08.2020 - 22:42
Alınan bilgiye göre, 629 sokakta otomobil LPG sistemlerinin bakım ve ayarlarının yapıldığı iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle önce patlama yaşandı, ardından yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yanık ünitesinde tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Yangın, daha sonra itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Patlama nedeniyle çevredeki bazı iş yeri ve araçlarda da hasar meydana geldi.
Öte yandan patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde patlamanın etkisiyle iş yeri kepenklerinin ve çevredeki araçların zarar görmesi yer alıyor.