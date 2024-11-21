İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı | Şüpheli, husumetlisi sanmış
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, silahlı çatışma ihbarına giden polis ekibine ateş açılması sonucu 3 polis memurunun yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheli M.S.Ç.'nin polisteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini, aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Husumetinin nedeninin pornografik görüntülerin çevreye yayılması olduğu belirtildi.
Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde yaşanan silahlı çatışma olayına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.