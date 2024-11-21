İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı | Şüpheli, husumetlisi sanmış

HUSUMETİN NEDENİ PORNOGRAFİK GÖRÜNTÜ

Olayın ayrıntıları da ortaya çıktı.

Pamirler ve Çelikler adlı 2 grup arasında başlayan dostluğun sonradan husumete dönüştüğü belirtildi.

İnşaat ve galericilik işiyle uğraşan 2 grup arasındaki dostluğun Pamirler grubundaki bir kişiye ait pornografik görüntülerin çevreye yayılması, bu görüntüleri de Çelikler grubundan bir kişinin yaydığının söylentisi üzerine husumetin başladığı öğrenildi.