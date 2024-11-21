İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı | Şüpheli, husumetlisi sanmış

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, silahlı çatışma ihbarına giden polis ekibine ateş açılması sonucu 3 polis memurunun yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheli M.S.Ç.'nin polisteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini, aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Husumetinin nedeninin pornografik görüntülerin çevreye yayılması olduğu belirtildi.

İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı | Şüpheli, husumetlisi sanmış - 1

Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde yaşanan silahlı çatışma olayına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı | Şüpheli, husumetlisi sanmış - 2

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,13 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 14 oldu.

İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı | Şüpheli, husumetlisi sanmış - 3

Şüpheliler, ifade işlemler için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi.

İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı | Şüpheli, husumetlisi sanmış - 4

POLİSLERİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yaralanan polis memurlarından 2'sinin dün gece ameliyat edildiği, diğerinin ise ilk müdahale sonrası servise alındığı öğrenildi.

yaralı polislerin durumunu iyi gittiği, hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı | Şüpheli, husumetlisi sanmış - 5

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

M.S.Ç.’nin polisteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı | Şüpheli, husumetlisi sanmış - 6

HUSUMETİN NEDENİ PORNOGRAFİK GÖRÜNTÜ

Olayın ayrıntıları da ortaya çıktı.

Pamirler ve Çelikler adlı 2 grup arasında başlayan dostluğun sonradan husumete dönüştüğü belirtildi.

İnşaat ve galericilik işiyle uğraşan 2 grup arasındaki dostluğun Pamirler grubundaki bir kişiye ait pornografik görüntülerin çevreye yayılması, bu görüntüleri de Çelikler grubundan bir kişinin yaydığının söylentisi üzerine husumetin başladığı öğrenildi.

İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı | Şüpheli, husumetlisi sanmış - 7

NE OLMUŞTU?

Dün akşam, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gitmiş, M.S.Ç. isimli şüpheli bölgeye gelen polis ekiplerine ateş etmişti.

İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı | Şüpheli, husumetlisi sanmış - 8

Olayda yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırılmış, zanlı gözaltına alınmıştı.

İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı | Şüpheli, husumetlisi sanmış - 9
İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı | Şüpheli, husumetlisi sanmış - 10
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