İzmir'de "renkli" festival
Anadolu Ajansı
Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı kapsamında düzenlenen boya festivali renkli görüntülere sahne oldu.
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Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı kapsamında boya festivali yapıldı.
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İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen çalıştay, Gündoğdu Meydanı'nda boya festivali olarak bilinen "Dream of Color Fest" ile son buldu.
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Etkinliğe katılan yüzlerce İzmirli, ücretsiz dağıtılan, nişasta ve gıda boyasından üretilmiş kırmızı, mavi, pembe, mor ve yeşil boyaları birbirine attı. Boyaların havaya saçıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.
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Festivalde ayrıca müzik dinletileri ile lindy hop dansı, jonglör ve mim gösterileri de sahnelendi.