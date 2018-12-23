NTV

İzmir'de "renkli" festival

Anadolu Ajansı

Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı kapsamında düzenlenen boya festivali renkli görüntülere sahne oldu.

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    Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı kapsamında boya festivali yapıldı.

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    İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen çalıştay, Gündoğdu Meydanı'nda boya festivali olarak bilinen "Dream of Color Fest" ile son buldu.

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    Etkinliğe katılan yüzlerce İzmirli, ücretsiz dağıtılan, nişasta ve gıda boyasından üretilmiş kırmızı, mavi, pembe, mor ve yeşil boyaları birbirine attı. Boyaların havaya saçıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

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    Festivalde ayrıca müzik dinletileri ile lindy hop dansı, jonglör ve mim gösterileri de sahnelendi.

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