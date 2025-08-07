İzmir'de su kesintileri sürüyor! İZSU su kesintileri 7 Ağustos: İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ OLAN BÖLGELER

İZSU'dan yapılan açıklamada, suyun en çok kullanıldığı bölgeler 5 bölüme ayrılarak planlı olarak suların kesileceği bildirildi. İşte, su kesintilerinin yaşanacağı ilçeler, mahalleler:

1. BÖLGE: Bayraklı, Gültepe, Gaziemir, Konak ve çevresi



Kesinti tarihi ve süreleri

6 Ağustos Çarşamba saat 23:00 ile 7 Ağustos Perşembe saat 05:00 arası

11 Ağustos Pazartesi saat 23:00 ile 12 Ağustos Salı saat 05:00 arası

16 Ağustos Cumartesi saat 23:00 ile 17 Ağustos Pazar saat 05:00 arası



Etkilenecek mahalleler



Konak: Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Çimentepe, Duatepe, Emir Sultan, Ferahlı, Güzelyurt, Hasan Özdemir, Huzur, Kocatepe, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Murat, Saygı, Selçuk, Trakya, Ulubatlı, Vezirağa, Yavuz Selim, Zafertepe, Zeybek, 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos.



Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer.



Bayraklı: Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar, 75. Yıl.