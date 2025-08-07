İzmir'de su kesintileri sürüyor! İZSU su kesintileri 7 Ağustos: İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de planlı su kesintileri 6 Ağustos'ta başladı. İklim krizi nedeniyle son yılların en sıcak yaz mevsimi yaşanırken barajlarda da su oranları azalmaya devam ediyor. İZSU, İzmir'de azalan su kaynaklarını korumak adına, suyun en yoğun kullanıldığı 5 bölgede su kesintilerinin başladığını açıkladı. Beş bölge içinde yer alan mahallelere belirli aralıklarla su verilecek. Şehirde yaşayanlar ise ''İzmir'de sular ne zaman gelecek, kesinti saat kaçta başlayacak ve bitecek?'' sorularını yönlendiriyor. Su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler.
İZSU, yetersiz yağış, baraj rezervlerinin düşmesi ve yeraltı su kaynaklarının azalması nedeniyle planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin yapılacağını duyurmuştu. Su kesintileri İzmir'de; Bayraklı, Gültepe, Gaziemir, Konak, Karşıyaka, Çiğli, Menemen, Buca, Karabağlar, Örnekköy, Bornova, Çamdibi, Altındağ, Pınarbaşı, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Hatay, Alsancak bölgelerinde yaşanacak. İşte, su kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatleri...