İzmir'de su kesintileri sürüyor! İZSU su kesintileri 7 Ağustos: İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de planlı su kesintileri 6 Ağustos'ta başladı. İklim krizi nedeniyle son yılların en sıcak yaz mevsimi yaşanırken barajlarda da su oranları azalmaya devam ediyor. İZSU, İzmir'de azalan su kaynaklarını korumak adına, suyun en yoğun kullanıldığı 5 bölgede su kesintilerinin başladığını açıkladı. Beş bölge içinde yer alan mahallelere belirli aralıklarla su verilecek. Şehirde yaşayanlar ise ''İzmir'de sular ne zaman gelecek, kesinti saat kaçta başlayacak ve bitecek?'' sorularını yönlendiriyor. Su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler.

İZSU, yetersiz yağış, baraj rezervlerinin düşmesi ve yeraltı su kaynaklarının azalması nedeniyle planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin yapılacağını duyurmuştu. Su kesintileri İzmir'de; Bayraklı, Gültepe, Gaziemir, Konak, Karşıyaka, Çiğli, Menemen, Buca, Karabağlar, Örnekköy, Bornova, Çamdibi, Altındağ, Pınarbaşı, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Hatay, Alsancak bölgelerinde yaşanacak. İşte, su kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatleri...

İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ OLAN BÖLGELER

İZSU'dan yapılan açıklamada, suyun en çok kullanıldığı bölgeler 5 bölüme ayrılarak planlı olarak suların kesileceği bildirildi. İşte, su kesintilerinin yaşanacağı ilçeler, mahalleler:

1. BÖLGE: Bayraklı, Gültepe, Gaziemir, Konak ve çevresi

Kesinti tarihi ve süreleri

6 Ağustos Çarşamba saat 23:00 ile 7 Ağustos Perşembe saat 05:00 arası
11 Ağustos Pazartesi saat 23:00 ile 12 Ağustos Salı saat 05:00 arası
16 Ağustos Cumartesi saat 23:00 ile 17 Ağustos Pazar saat 05:00 arası

Etkilenecek mahalleler

Konak: Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Çimentepe, Duatepe, Emir Sultan, Ferahlı, Güzelyurt, Hasan Özdemir, Huzur, Kocatepe, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Murat, Saygı, Selçuk, Trakya, Ulubatlı, Vezirağa, Yavuz Selim, Zafertepe, Zeybek, 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos.

Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer.

Bayraklı: Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar, 75. Yıl.

2. BÖLGE: Karşıyaka, Çiğli, Menemen ve çevresi

Kesinti tarihi ve süreleri

07 Ağustos Perşembe saat 23:00 ile 08 Ağustos Cuma saat 05:00 arası
12 Ağustos Salı saat 23:00 ile 13 Ağustos Çarşamba saat 05:00 arası
17 Ağustos Pazar saat 23:00 ile 18 Ağustos Pazartesi saat 05:00 arası

Etkilenecek mahalleler

Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı.

Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Çamlıkent Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Gazi Mustafa Kemal, Güzeltepe, Harmandalı, İzkent, İnönü, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni, İstiklal, Mustafa Kemal, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül.

Menemen: İstiklal, Mustafa Kemal, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül.

3. BÖLGE: Buca, Karabağlar, Örnekköy ve çevresi

Kesinti tarihi ve süreleri

8 Ağustos Cuma saat 23:00 ile 9 Ağustos Cumartesi saat 05:00 arası
13 Ağustos Çarşamba saat 23:00 ile 14 Ağustos Perşembe saat 05:00 arası
18 Ağustos Pazartesi saat 23:00 ile 19 Ağustos Salı saat 05:00 arası

Etkilenecek mahalleler

Buca: Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğanlar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer, 29 Ekim.

Bornova: Gökdere.

Karabağlar: Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin.

Karşıyaka:; Latife Hanım, Örnekköy, Yamanlar, Zübeyde Hanım.

4. BÖLGE: Bornova, Bayraklı, Çamdibi, Altındağ, Pınarbaşı ve çevresi

Kesinti tarihi ve süresi

9 Ağustos Cumartesi saat 23:00 ile 10 Ağustos Pazar saat 05:00 arası
14 Ağustos Perşembe saat 23:00 ile 15 Ağustos Cuma saat 05:00 arası
19 Ağustos Salı saat 23:00 ile 20 Ağustos Çarşamba saat 05:00 arası

Etkilenecek mahalleler

Bayraklı: Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi.

Bornova: Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule, Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Zafer.

5. BÖLGE: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Hatay, Alsancak, Karabağlar ve çevresi

Kesinti tarihi ve süreler

10 Ağustos Pazar saat 23:00 ile 11 Ağustos Pazartesi saat 05:00 arası
15 Ağustos Cuma saat 23:00 ile 16 Ağustos Cumartesi saat 05:00 arası
20 Ağustos Çarşamba saat 23:00 ile 21 Ağustos Perşembe saat 05:00 arası

Etkilenecek mahalleler

Karabağlar: Adnan Süvari, Arap Hasan, Aşık Veysel, Ali Fuat Cebesoy, Bahar, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenlik, Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Gülyaka, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Osman Aksüner, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Üçkuyular, Vatan.

Konak: Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Bozkurt, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Fevzi Paşa, Göztepe (kısmen), Güneşli, Güney, Güngör, Güzelyalı, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmetpaşa, İsmet Kaptan, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Mecidiye, Mehmet Ali Akman, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Turgut Reis, Tuzcu, Türkyılmaz, Uğur, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeytinlik, 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye.

Balçova: Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik.

Narlıdere: Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale, 2. İnönü.

Güzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki.

İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM 7 AĞUSTOS

Şehri besleyen altı barajda su oranları kritik seviyelere geldi.

Güzelhisar barajında doluluk % 74,33
Balçova barajı % 48,48
Gördes Barajı % 6,13
Tahtalı Barajı % 22,29
Ürkmez Barajı % 23,84
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı % 20,86

