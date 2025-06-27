İzmir'de sabaha kadar dehşeti yaşadılar: Gökyüzünden kıvılcım yağdı

"BEN BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM, FELAKET"

Yangında iki katlı evi küle dönen Fikri Altınkaya, yangın esnasında ailesiyle evde olduğunu söyledi.

Arkadaşlarının telefonla kendisini uyarınca evden çıktığını anlatan Altınkaya, ailecek canlarını son anda kurtardıklarını belirtti.

40 SENELİK EMEĞİ YANDI

Altınkaya, dumandan etkilendikleri için tedbir amaçlı hastaneye gittiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tavuklarım, kedi ve köpeklerim vardı. Hiçbir şey kalmamış, hepsi ölmüş. Benim burada 40 senem vardı. Şimdi bu yaştan sonra yeniden nasıl yapabilirim. Allah'tan geldi ama... Ailemi, dostlarımın yanına gönderdim. Daha önce mahallede muhtarlık yapmıştım. Benim zamanımda da yangın çıkmıştı, böyle bir şey görmemiştim, felaket...

"ÖLMEDEN ÖLÜMÜ GÖRMEK BU"

Dün arka taraftan başlayan yangın akşam buraya sıçradı. Eşimi ağlaya ağlaya zorla götürdüm. Psikolojim bozuldu, ne yapacağımı şaşırdım. Yangından geriye bir tek üzerimdeki elbiselerim kaldı. Ölmeden ölümü görmek bu, her şeyim gitti. Tavuklar, hindiler, kedi, köpek öldü. İnsan onlara üzülüyor, onlar da canlı."