İzmir'de sabaha kadar dehşeti yaşadılar: Gökyüzünden kıvılcım yağdı
İzmir'de dün çıkan orman yangınında alevlerin sardığı 400 hanelik mahalle, cansiparane çalışmayla kurtuldu. Bir mahalle sakini, yaşadığı dehşeti, "Ölmeden ölümü görmek bu, her şeyim gitti." sözleriyle anlattı.
EKİPLER MAHALLEDE SET OLUŞTURDU
İzmir'in Aliağa ilçesinde, rüzgarın etkisiyle 400 hanelik mahalleyi çevreleyen orman yangınında alevlerin evlere ulaşmaması için sabaha kadar büyük mücadele verildi.
Dün saat 18.55'te çöplükte başladıktan sonra ormana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle sürekli yön değiştirerek yayıldı.
Karadan ve havadan yapılan müdahaleye rağmen Bozköy Mahallesi'ne yönelen alevler nedeniyle 400 haneli mahalledeki ev ve iş yerleri tahliye edildi.