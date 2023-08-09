İzmir’de saç boyasından ölüm iddiası | 20 yaşındaki Deniz saçını boyarken aniden fenalaşıp öldü

İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Deniz Demirbayraklı, evde saçını boyadığı sırada fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ve saç boyasına alerjik reaksiyon gösterdiği iddia edilen genç kızın ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

İzmir’de saç boyasından ölüm iddiası | 20 yaşındaki Deniz saçını boyarken aniden fenalaşıp öldü - 1

İzmir’de yaşayan 20 yaşındaki Ege Üniversitesi öğrencisi Deniz Demirbayraklı, saçını boyadığı sırada aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Demirbayraklı, yaşamını yitirdi.

Olay, 6 Ağustos günü Buca’nın Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.

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İzmir’de saç boyasından ölüm iddiası | 20 yaşındaki Deniz saçını boyarken aniden fenalaşıp öldü - 2

Edinilen bilgiye göre Deniz Demirbayraklı, akşam saatlerinde arkadaşının evine gitti. Satın aldığı saç boyası ile saçlarını boyamaya başlayan genç kız, bir anda fenalaştı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine genç kız, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Demirbayraklı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan incelemenin ardından genç kızın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir’de saç boyasından ölüm iddiası | 20 yaşındaki Deniz saçını boyarken aniden fenalaşıp öldü - 3

ALERJİK RAHATSIZLIK İDDİASI

Yapılan incelemede genç kızın saç boyasına alerjisi olduğu öne sürülürken, yapılan otopsinin sonucuna göre Demirbayraklı’nın ölüm sebebi belirlenecek.

Genç kızın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, cenazenin Muğla Dalaman'da dün toprağa verildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

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