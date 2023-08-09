İzmir’de saç boyasından ölüm iddiası | 20 yaşındaki Deniz saçını boyarken aniden fenalaşıp öldü
İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Deniz Demirbayraklı, evde saçını boyadığı sırada fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ve saç boyasına alerjik reaksiyon gösterdiği iddia edilen genç kızın ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
İzmir’de yaşayan 20 yaşındaki Ege Üniversitesi öğrencisi Deniz Demirbayraklı, saçını boyadığı sırada aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Demirbayraklı, yaşamını yitirdi.
Olay, 6 Ağustos günü Buca’nın Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.