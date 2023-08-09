İzmir’de saç boyasından ölüm iddiası | 20 yaşındaki Deniz saçını boyarken aniden fenalaşıp öldü

Edinilen bilgiye göre Deniz Demirbayraklı, akşam saatlerinde arkadaşının evine gitti. Satın aldığı saç boyası ile saçlarını boyamaya başlayan genç kız, bir anda fenalaştı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine genç kız, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Demirbayraklı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan incelemenin ardından genç kızın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.