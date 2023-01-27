İzmir'de sağanağın ardından denizin rengi değişti

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle trafik kazaları ve su baskınları meydana geldi. Denize akan sel suları nedeniyle İzmir Körfezi'nin rengi kahverengi oldu.

İzmir'de sağanağın ardından denizin rengi değişti - 1

İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu.

İzmir'de sağanağın ardından denizin rengi değişti - 2

Belediye ekipleri, su birikintilerini vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

Çiğli ve Konak ilçelerinde zemin katlardaki dairelerde su baskınları yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yağmur sularını tahliye etmeye başladı.

İzmir'de sağanağın ardından denizin rengi değişti - 3

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Denize akan sel suları nedeniyle İzmir Körfezi'nin rengi kahverengi oldu. Mustafa Kemal Bulvarı'nda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, her yağış sonrası benzer manzaranın oluştuğunu belirtti.

İzmir'de sağanağın ardından denizin rengi değişti - 4

Denize akan sel suları nedeniyle İzmir Körfezi'nin rengi kahverengi oldu. Mustafa Kemal Bulvarı'nda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, her yağış sonrası benzer manzaranın oluştuğunu belirtti.

İzmir'de sağanağın ardından denizin rengi değişti - 5

Bu süreçte metrekareye Güzelbahçe'de 97, Seferihisar'da 95, Narlıdere'de 82, Karşıyaka'da 72 ve Balçova'da 58 milimetre yağış düştü.

İzmir'de sağanağın ardından denizin rengi değişti - 6

İzmir'de kuvvetli yağışın kentin doğusunda bugün de devam edeceği duyurulurken, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İzmir'de sağanağın ardından denizin rengi değişti - 7
İzmir'de sağanağın ardından denizin rengi değişti - 8
İzmir'de sağanağın ardından denizin rengi değişti - 9
İzmir'de sağanağın ardından denizin rengi değişti - 10

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