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İzmir'de sağanak, dolu ve hortum

Anadolu Ajansı, DHA, İHA

İzmir’in kent merkezi ve bazı ilçelerde aralıklarla etkili sağanağa bazı ilçelerde kısa süreli dolu eşlik etti.

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    Tire ilçesinde yaklaşık 15 dakika yağan dolu, hayatı durdurdu.
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    Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği dolu sonrası ilçe beyaza büründü. Tire'de bugün yapılması planlanan 43. Turizm Haftası kortej yürüyüşü iptal edildi.
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    Vatandaşlar dolu sonrası ev ve iş yerlerinin önünde oluşan birikintileri temizlemeye çalıştı.
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    Dolu ve sağanak Çeşme'de de etkili oldu.
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    İlçe açıklarında hortum da görülürken, dolu nedeniyle İzmir Çeşme Otoyolu üzerinde 5 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

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    Bazı araçlar ise dolu nedeniyle kayarak yol dışına çıktı.

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    İzmir'de sağanağın bugün gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

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