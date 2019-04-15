İzmir'de sağanak, dolu ve hortum
Anadolu Ajansı, DHA, İHA
İzmir’in kent merkezi ve bazı ilçelerde aralıklarla etkili sağanağa bazı ilçelerde kısa süreli dolu eşlik etti.
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1Tire ilçesinde yaklaşık 15 dakika yağan dolu, hayatı durdurdu.
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2Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği dolu sonrası ilçe beyaza büründü. Tire'de bugün yapılması planlanan 43. Turizm Haftası kortej yürüyüşü iptal edildi.
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3Vatandaşlar dolu sonrası ev ve iş yerlerinin önünde oluşan birikintileri temizlemeye çalıştı.
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4Dolu ve sağanak Çeşme'de de etkili oldu.
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İlçe açıklarında hortum da görülürken, dolu nedeniyle İzmir Çeşme Otoyolu üzerinde 5 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.
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Bazı araçlar ise dolu nedeniyle kayarak yol dışına çıktı.
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İzmir'de sağanağın bugün gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
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