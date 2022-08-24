İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir'de, kuvvetli yağış uyarısının ardından sağanak etkili oldu. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu.

Haberler - DHA 24.08.2022 - 16:46 | Son Güncelleme : 24.08.2022 - 16:48

İzmir'de sağanak etkili oldu - 1

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), 11 il için kuvvetli yağış uyarısının ardından 'de saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak, hayatını olumsuz etkiledi.

İzmir'de sağanak etkili oldu - 2

Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu.

İzmir'de sağanak etkili oldu - 3

Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı.

İzmir'de sağanak etkili oldu - 4

Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti.

İzmir'de sağanak etkili oldu - 5
İzmir'de sağanak etkili oldu - 6
İzmir'de sağanak etkili oldu - 7
İzmir'de sağanak etkili oldu - 8
İzmir'de sağanak etkili oldu - 9
İzmir'de sağanak etkili oldu - 10

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