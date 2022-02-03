İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir'de etkili olan sağanak yağış sonrası ev ve iş yerlerini su bastı, derelerde taşma meydana geldi, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.02.2022 - 04:17 | Son Güncelleme : 03.02.2022 - 04:25

İzmir'de sağanak etkili oldu - 1

'de sağanak ve dolu aralıklarla etkili oldu.

Kent genelinde sabah başlayan ve akşam etkisini artıran gök gürültülü sağanak ve dolu sonrası bazı iş yerleri ile evleri su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İzmir'de sağanak etkili oldu - 2

Sürücüler yollarda biriken yağmur suları nedeniyle buralardan geçmekte güçlük çekti.

İzmir'de sağanak etkili oldu - 3

Polis ekipleri su birikintisi oluşan cadde ve sokaklar ile çökme meydana gelen yollarda güvenlik önlemleri aldı.

İzmir'de sağanak etkili oldu - 4

İtfaiye ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

İzmir'de sağanak etkili oldu - 5

DİKİLİ

Dikili ilçesi Bademli Mahallesi'nde yağışın etkisiyle yamaçtan koparak yol kenarında düşen kaya parçasının kaldırılması için belediye ekipleri çalışma başlattı.

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İlçede sağanak aralıklarla sürerken, belediye ekipleri iş makineleriyle su birikintileri oluşan cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.

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Belediye ekiplerinin çalışmaları yerinde inceleyen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

İzmir'de sağanak etkili oldu - 8

Kırgöz, yaptığı açıklamada, "İlçemiz sabah saatlerinden itibaren olağandışı bir yağış almıştır. Tüm ekiplerimizle ve imkanlarımızla yoğun yağışın olumsuz etkilediği noktalarda teyakkuz halindeyiz. Acil durum devam ettiği sürece görevimizin başında olmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunarım." dedi.

İzmir'de sağanak etkili oldu - 9

Öte yandan, Çeşme ilçesi Ildır ve Alaçatı bölgelerinde de etkili olan sağanak sonrası yer yer oluşan su birikintileri itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

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