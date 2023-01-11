İzmir'de sağanak etkili oluyor

Bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede dedektör köpek yardımıyla yaptığı aramada, ölen veya yaralanan olmadığını belirledi.



İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek, ilgililerden bilgi aldı.