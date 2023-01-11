İzmir'de sağanak etkili oluyor

İzmir'de akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Konak, Balçova, Bornova'da su baskınları yaşandı, birçok araç yolda kaldı

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İzmir'de sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.

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Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, ana arterlerde trafikte aksamalara neden oldu.

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Konak, Balçova, Bornova ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.

İzmir'de sağanak etkili oluyor - 4

Bornova ilçesinde, Kemalpaşa Caddesi rögarların taşması nedeniyle su altında kaldı. Caddede seyir halindeki birçok araç yolda kaldı.

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Belediye ekipleri, su birikintilerini vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

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Bazı vatandaşlar, yolda kalan araçlarını kendi imkanlarıyla çıkarırken, büyük araçları belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı.

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Sağanak yağışın aralıklarla öğleye kadar devam edeceği öğrenildi.

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YIKIM ÇALIŞMALARI SÜREN ESKİ EMNİYET BİNASINDA ÇÖKME

Öte yandan, Konak ilçesinde yıkım çalışmaları devam eden eski emniyet  binasının arka girişindeki duvar çöktü.

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Olayda bir iş makinesi molozların altında kaldı, bir iş hanının girişinde hasar oluştu.

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Bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede dedektör köpek yardımıyla yaptığı aramada, ölen veya yaralanan olmadığını belirledi.

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek, ilgililerden bilgi aldı.

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