İzmir'de sağanak etkili oluyor

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle trafik kazaları ve su baskınları meydana geldi.

İzmir'de sağanak etkili oluyor - 1

Kentte gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu.

Belediye ekipleri, su birikintilerini vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

İzmir'de sağanak etkili oluyor - 2

Çiğli ve Konak ilçelerinde zemin katlardaki dairelerde su baskınları yaşandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yağmur sularını tahliye etmeye başladı.

İzmir'de sağanak etkili oluyor - 3

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerlerken maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Narlıdere ilçesi 9 Eylül Caddesi'nde de yağışın etkisiyle yolda çökme meydana geldi.

İzmir'de sağanak etkili oluyor - 4

Çökme sonucu bir polis aracı ve ticari araç çukura düşerken ekipler araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Sağanak etkisini sürdürüyor.

İzmir'de sağanak etkili oluyor - 5
İzmir'de sağanak etkili oluyor - 6
İzmir'de sağanak etkili oluyor - 7
İzmir'de sağanak etkili oluyor - 8
İzmir'de sağanak etkili oluyor - 9

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