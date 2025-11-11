İzmir'de sağanak: Foça'da caddeler sular altında kaldı
11.11.2025 11:36
DHA
İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede cadde ve yollar göle döndü.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'in Foça ilçesinde sabah saatlerinde sağanak başladı.
Sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp yağışın dinmesini bekledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Belediye ekipleri yağışın ardından önlem aldı.
Yağışın öğle saatlerine kadar etkilisini sürdürmesi bekleniyor.
Foça'da geçtiğimiz günlerde de sağanak sonrası su baskınları yaşanmış, sel sularına kapılan bir kişi yaşamını yitirmişti.