İzmir'de sağanak: Foça'da caddeler sular altında kaldı

İzmir'de etkili olan sağanak yağış, Foça ilçesinde su baskınlarına neden oldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'in Foça ilçesinde sabah saatlerinde sağanak başladı.