İzmir'de sağanak: İş hanını su bastı

Bölge esnafından Abdullah Öner, "Aklımız erdiğinden beri burası böyle. Bir çözüm bulmuyorlar. Gelip bakıyorlar sonra gidiyorlar. Bu bizim değil belediyenin yapacağı bir iş. Tüm esnaf mağdur. İki damla yağmur düşünce aynı manzara. Dükkana su girmesin, diye burada bekliyoruz. Müşteri hana giremediği için yemeklerimizin hepsi kaldı. Çözüm istiyoruz" dedi.