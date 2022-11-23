İzmir'de sağanak; Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı

İzmir'de, 'sarı' kodlu uyarı sonrası sağanak etkili olurken, önceki gün su baskınının yaşandığı Tarihi Kemeraltı Çarşısı, sular içinde kaldı.

İzmir'de sağanak; Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı - 1

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için yapılan 'sarı' kodlu uyarının ardından şehir merkezinde yağan yağmur, öğle saatlerinde aniden etkisini artırdı.

İzmir'de sağanak; Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı - 2

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

İzmir'de sağanak; Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı - 3

Trafik polisleri, ana yollarda önlem aldı.
Merkez ilçelerde metrekareye 20- 50 kilogram yağış beklenirken, merkeze uzak ilçelerde ise metrekareye 70 kilogram yağış beklendiği belirtildi.

İzmir'de sağanak; Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı - 4

Şiddetli yağışın akşama kadar etkili olacağı, yarın sabah saatlerine kadar da aralıklarla devam edeceği belirtildi.

İzmir'de sağanak; Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı - 5

Sağanakta, önceki gün su baskınlarının yaşandığı Tarihi Kemeraltı Çarşısı ise sular içinde kaldı.

İzmir'de sağanak; Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı - 6

Küçük Demirhan İşhanı'ndaki çok sayıda iş yerini de su bastı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER