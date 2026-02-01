İzmir'de sağanak ve fırtına: Caddeler göle döndü, ağaçlar devrildi
01.02.2026 19:05
Son Güncelleme: 01.02.2026 19:13
AA, İHA
İzmir'de etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Merkez ilçelerde cadde ve sokaklar göle dönerken, bir vatandaşın suyun altında kalan çukura düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir genelinde kısa sürede şiddetini artıran sağanak yağış, özellikle merkez ilçelerde etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle Konak, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Buca ilçelerinde cadde ve sokaklar göle döndü.
Ana arterlerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçların su birikintilerini geçmekte zorlandığı görüldü.
TARİHİ ÇARŞI VE PAZAR YERLERİ SUYLA DOLDU
Yağış, çarşı merkezleri ve kapalı pazar yerlerinde de su baskınlarına neden oldu. İzmir'in simgelerinden Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda rögarların taşması sonucu iş yerlerini su bastı. Çarşı esnafı ve vatandaşlar, yükselen sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağışın etkisi kent genelinde devam ediyor.
GÖRÜNMEZ TEHLİKE KAMERAYA YANSIDI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ekipleri, Kemeraltı Çarşısı'nda tıkanan rögarları temizledi. Ekipler, yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı vatandaşları araç kasasına alarak yolun karşısına geçirdi.
Esnaf, dükkanlarında biriken suyu fırça yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.
İzmir Atatürk Lisesi bahçesindeki bir çam ağacının yola devrilmesi üzerine, itfaiye ekipleri bölgede çalışma yaptı.
Alsancak semtinde de su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri bu noktalarda da tahliye çalışması yürüttü.