İzmir'de scooter faciası! Bilirkişi raporu hazırlandı: Kazada iki taraf da kusurlu bulundu
İzmir'de geçen ay scootera binen iki kardeşe otomobil çarpmış, biri hayatını kaybetmişti. Kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporu ortaya çıktı. İkisinde de otomobil sürücüsünün hız kesmediğine ve scooterı kullanan gencin kırmızı ışıkta geçtiğine dikkat çekildi. İki kişi de kusurlu bulundu.
Kaza, 4 Şubat saat 00.30 sıralarında Mavişehir Mahallesi Cahar Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. İzmir Türk Koleji (İTK) 10'uncu sınıf öğrencisi Soykan Sönmez ve ağabeyi Göktuğ Güleç'in bindiği scootera, Mehmet Efe Ördek'in kullandığı otomobil çarptı. Kazada Soykan Sönmez ile annesinin ilk eşinden olan ağabeyi Göktuğ Güleç ve otomobildeki Derin Erol (20) yaralandı.