İzmir’de Seçil Erzan vakası: Psikiyatri servisine alındı, yemek yemeyi reddediyor (Banka ve döviz bürosunda arama yapıldı)
İzmir’deki Seçil Erzan vakasında bugün yeni gelişmeler yaşanıyor. Karşıyaka Spor Kulübü’nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanını 200 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen ve intihar girişiminde bulunan özel bir bankanın Bornova Şube Müdürü Hatice Ö’nün psikiyatri servisine alındığı ve yemek yemeyi reddettiği bildirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler bugün banka şubesinde ve Hatice Ö’nün paraları gönderdiği iddia edilen S.Ç’nin sahibi olduğu döviz bürosunda arama yaptı. Hatice Ö. ile S.Ç’nin yanı sıra iki kişi hakkında daha gözaltına alındı.
İzmir'de yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı.Aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö, iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 2 iş insanından yaklaşık 200 milyon TL topladı.