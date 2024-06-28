İzmir’de Seçil Erzan vakası: Psikiyatri servisine alındı, yemek yemeyi reddediyor (Banka ve döviz bürosunda arama yapıldı)

İzmir’deki Seçil Erzan vakasında bugün yeni gelişmeler yaşanıyor. Karşıyaka Spor Kulübü’nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanını 200 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen ve intihar girişiminde bulunan özel bir bankanın Bornova Şube Müdürü Hatice Ö’nün psikiyatri servisine alındığı ve yemek yemeyi reddettiği bildirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler bugün banka şubesinde ve Hatice Ö’nün paraları gönderdiği iddia edilen S.Ç’nin sahibi olduğu döviz bürosunda arama yaptı. Hatice Ö. ile S.Ç’nin yanı sıra iki kişi hakkında daha gözaltına alındı.

İzmir’de Seçil Erzan vakası: Psikiyatri servisine alındı, yemek yemeyi reddediyor (Banka ve döviz bürosunda arama yapıldı) - 1

İzmir'de yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı.

Aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö, iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 2 iş insanından yaklaşık 200 milyon TL topladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’de Seçil Erzan vakası: Psikiyatri servisine alındı, yemek yemeyi reddediyor (Banka ve döviz bürosunda arama yapıldı) - 2

Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö’nün parayı döviz bürosu sahibi S.Ç’ye gönderdiği ileri sürüldü.

İddiaya göre Hatice Ö, para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi ancak bir süre sonra iş insanları dolandırıldıklarını anladı.

Mağdurlar durumu polis ekiplerine bildirip, Hatice Ö. hakkında şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö. hakkında dün gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir’de Seçil Erzan vakası: Psikiyatri servisine alındı, yemek yemeyi reddediyor (Banka ve döviz bürosunda arama yapıldı) - 3

ÇOK SAYIDA İLAÇ İÇİP İNTİHAR ETTİ

Polis ekipleri, Hatice Ö’nün evinde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğunu belirledi.

Hatice Ö’nün, intihar girişiminin ardından pişman olup, gittiği İzmir Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındığını belirlendi.

İzmir’de Seçil Erzan vakası: Psikiyatri servisine alındı, yemek yemeyi reddediyor (Banka ve döviz bürosunda arama yapıldı) - 4

YEMEK YEMEYİ REDDEDİYOR

Hastanede tedavisi süren Hatice Ö. ise bugün psikiyatri servisine alındı.

Hatice Ö’nün yemek yemeyi reddettiği, doktorlara göre ifade veremeyecek durumda olduğu belirtildi.

İzmir’de Seçil Erzan vakası: Psikiyatri servisine alındı, yemek yemeyi reddediyor (Banka ve döviz bürosunda arama yapıldı) - 5

BANKA ŞUBESİNDE ARAMA YAPILDI

Operasyonu yürüten İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün, Hatice Ö’nün görev yaptığı Denizbank Bornova Şubesi’ndeki odasında ve Karşıyaka Döviz isimli iş yerinde arama gerçekleştirdi.

Bulunan belgeler ve dijital evraklara incelenmek üzere el konularak emniyete götürüldü.

İzmir’de Seçil Erzan vakası: Psikiyatri servisine alındı, yemek yemeyi reddediyor (Banka ve döviz bürosunda arama yapıldı) - 6

İKİ ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI, DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soruşturmayı derinleştiren polis, operasyon kapsamında banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. da ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ayrıca bu kişilerin evlerinde de arama yapıldığı belirtildi.

Hatice Ö’nün paraları gönderdiği öne sürülen döviz bürosunun sahibi S.Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

S.Ç’in ifadesinde, “Hatice Ö, bana para getirdi. Ben ise o paraları altına ve dövize çevirdim. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum.” dediği öğrenildi.

Hatice Ö’nün bankayla ilişiği de kesildi.

İzmir’de Seçil Erzan vakası: Psikiyatri servisine alındı, yemek yemeyi reddediyor (Banka ve döviz bürosunda arama yapıldı) - 7

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Karşıyaka Spor Kulübü de olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Hatice Ö’nün eski yönetim kurulu olduğu belirtilen açıklamada, “Hatice Ö’nün, ilk yönetim kurulu toplantısından sonra yapmış olduğumuz 3 yönetim kurulu toplantısına, herhangi bir mazeret beyan etmeksizin katılmamış olması sebebiyle; tüzüğümüzün 24’üncü maddesinin 5’inci fıkrası gereği yönetim kurulu üyeliği, son yönetim kurulu toplantısında düşürülmüştür.” denildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu çerçevede Hatice Ö., halihazırda yönetim kurulu üyemiz değildir. Kaldı ki; yönetim kurulumuzda görev yapan herkesin kendi mesleki faaliyetleri ve iş hayatları bulunmakta olup, mesleki yaşantılarında yapmış oldukları eylemler kendilerini bağlamaktadır. Tüm bunların ışığında, yaşananların kulübümüze zarar vermemesi adına hukuki süreç tarafımızdan da itina ile takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İzmir’de Seçil Erzan vakası: Psikiyatri servisine alındı, yemek yemeyi reddediyor (Banka ve döviz bürosunda arama yapıldı) - 8

DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATEŞ AÇIKLAMA YAPTI

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, bankanın Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. hakkındaki nitelikli dolandırıcılık ve zimmet iddialarına ilişkin, “Şu ana kadar ki incelemelerde henüz bankada bir borç-alacak kaydı görünmüyor. Bir bankacılık işlemi mi, değil mi? Bunu savcılıkla beraber Teftiş Kurulumuz inceliyor. İncelemelerin önümüzdeki haftanın başına kadar sonuçlanacağı kanaatindeyim.” dedi.

İzmir’de Seçil Erzan vakası: Psikiyatri servisine alındı, yemek yemeyi reddediyor (Banka ve döviz bürosunda arama yapıldı) - 9

“DENETİMLER SIKLAŞTI”

Hakan Ateş, şubelerde teftişlerin yılda bir, bazı şubelerde ise iki yılda bir olabildiğini aktararak, diğer bankalarda da bu tür olaylar yaşandığını kaydetti.

Ateş, “Biz biraz günah keçisi olduk. Birçok bankada karşılaşılan benzer işlemler basında haber olarak yer bulmazken bizimle ilgili en küçük gelişme enteresan şekilde sosyal medyada yer buluyor.” dedi.

Dünyanın hiçbir yerinde bir şube müdürünün elden para almayacağını, böyle bir yetkisi de bulunmadığını ifade eden Ateş, “Son olaydan sonra bankada denetimler sıklaştı. Bunun sonucu olarak da daha sonraki dönemlerde ortaya çıkması muhtemel olan vakaların üst üste tespiti sağlandı. Bir şeyler var ama ne olduğunu henüz tam biz de bilmiyoruz. Savcılığa bildirdik, iddiaları araştırıyoruz. Şube Müdürü’nün ise şu anda hastanede olduğu bilgisi tarafımıza iletildi.” diye konuştu.
İzmir’de Seçil Erzan vakası: Psikiyatri servisine alındı, yemek yemeyi reddediyor (Banka ve döviz bürosunda arama yapıldı) - 10
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