İzmir'de Seçil Erzan vakası | Şube müdüründen 200 milyon liralık vurgun iddiası

İzmir'de özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö.'nün yüksek kar vaadiyle Karşıyaka Spor Kulübü'nün üç yöneticisi ile iki iş insanını 200 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü. Yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı iddia edilen Hatice Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Hastanede tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Olayla ilgili bir döviz bürosu sahibi de yakalandı. Banka ise, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını ve çalışanın bankayla ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

İzmir'de Seçil Erzan vakası | Şube müdüründen 200 milyon liralık vurgun iddiası - 1

İzmir'de özel bir bankanın Bornova şubesinde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı.

Aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Başkanı olan özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö. iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fonda ve altın alarak değerlendirmek üzere Karşıyaka Spor Kulübü'nün üç yöneticisi ile iki iş insanından yaklaşık 200 milyon lira topladı.

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İzmir'de Seçil Erzan vakası | Şube müdüründen 200 milyon liralık vurgun iddiası - 2

Ancak topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.’nün parayı üçüncü kişilere gönderdiği ileri sürüldü. Hatice Ö.'nün para topladığı bu kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdiği de iddia edildi.

İzmir'de Seçil Erzan vakası | Şube müdüründen 200 milyon liralık vurgun iddiası - 3

GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

Ancak bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan iş insanlarının şikayeti üzerine Hatice Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Polis, döviz bürosu sahibi S.Ç.'yi Karşıyaka ilçesindeki iş yerinde gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir'de Seçil Erzan vakası | Şube müdüründen 200 milyon liralık vurgun iddiası - 4

BANKADAN AÇIKLAMA

Polis, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Bankadan yapılan açıklamada ise, olayla ilgili inceleme başlatılıp müfettiş görevlendirildiği ve Hatice Ö.'nün bankayla ilişiğinin de dün itibarıyla kesildiği belirtildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Evinde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıkan Hatice Ö., daha sonra pişman olup gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün başında polis beklediği, tedavisinin ardından gözaltı işlemi başlatılacağı bildirildi.

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