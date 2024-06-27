İzmir'de Seçil Erzan vakası | Şube müdüründen 200 milyon liralık vurgun iddiası

BANKADAN AÇIKLAMA

Polis, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Bankadan yapılan açıklamada ise, olayla ilgili inceleme başlatılıp müfettiş görevlendirildiği ve Hatice Ö.'nün bankayla ilişiğinin de dün itibarıyla kesildiği belirtildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Evinde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıkan Hatice Ö., daha sonra pişman olup gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün başında polis beklediği, tedavisinin ardından gözaltı işlemi başlatılacağı bildirildi.