İzmir'de Seçil Erzan vakası | Şube müdüründen 200 milyon liralık vurgun iddiası
İzmir'de özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö.'nün yüksek kar vaadiyle Karşıyaka Spor Kulübü'nün üç yöneticisi ile iki iş insanını 200 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü. Yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı iddia edilen Hatice Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Hastanede tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Olayla ilgili bir döviz bürosu sahibi de yakalandı. Banka ise, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını ve çalışanın bankayla ilişiğinin kesildiğini duyurdu.
İzmir'de özel bir bankanın Bornova şubesinde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı.
Aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Başkanı olan özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö. iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fonda ve altın alarak değerlendirmek üzere Karşıyaka Spor Kulübü'nün üç yöneticisi ile iki iş insanından yaklaşık 200 milyon lira topladı.